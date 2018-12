Közönségdíjas lett a szegedi Facebook-oldal - Pócs Dávid és hallgatói másfél éve üzemeltetik a Cigiszünetet

Az oldalon vicces, elgondolkoztató és ismeretterjesztő tartalmak érhetők el, de összegyűjtötték például a leszokást segítő applikációkat is, és népszerűsítik az ingyenes, leszokást segítő programokat

A hazipatika.com oldal idén is meghirdette Egészséghősök pályázatát, ahol olyan személyeket kerestek, akik az egészségügy területén kiemelkedő tevékenységet végeznek. Összesen 25 orvosra, 48 egészségügyi szakemberre, 6 innovátorra, 30 páciensre vagy szószólóra, 8 hírességre és az új generáció tagjai közül 9 személyre lehetett voksolni. Csongrád megyéből nyolc jelölt volt, akik közül Pócs Dávid el is hozta az egyik kategória közönségdíját.A szegedi SBO sürgősségi szakorvosa félállásban az SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézetében is dolgozik: egészségnevelést és egészségfejlesztést oktat. Ezen a kurzuson hozták létre hallgatóival a Cigiszünet Facebook-oldalt, amelynek célja az internetes egészségnevelés és a dohányzásról való leszokás támogatása.– Olyan fórumot akartunk teremteni, ahol lehet beszélgetni a dohányzásról – mondta. – A dohányosok 90 százaléka középiskolában szokik rá a cigarettára, utána pedig lehet, hogy próbálkoznak a leszokással, de ha nem tudják letenni, inkább ráhagyják, és nem is motiváltak ebben addig, amíg meg nem betegednek emiatt. Ezt a köztes korosztályt, vagyis a 18–35 év közöttieket céloztuk meg ezzel az oldallal.Pócs Dávid kiemelte: nem a rémisztgetés vagy az ítélkezés a célja az oldalnak. – Aki le akarja tenni a cigit, azt segítjük, a többiek számára pedig a fő üzenet, hogy törődjenek az egészségükkel: járjanak szűrővizsgálatokra, sportoljanak és táplálkozzanak egészségesen. Az oldalon vicces, elgondolkoztató és ismeretterjesztő tartalmak érhetők el, de összegyűjtöttük például a leszokást segítő applikációkat is, és propagáljuk az ingyenes, leszokást segítő programokat is. Mindezek mellett pedig egy fórumot teremt a dohányosoknak, akik itt beszélgethetnek, és megvitathatják egymással gondolataikat.Az oldal másfél éve működik, jelenleg több mint 4500 követője van. Felmérések szerint kétharmaduk dohányzik, nagyjából 100 személy viszont már letette a cigarettát, és ők úgy fogalmaztak, hogy ebben segített nekik a Cigiszünet oldal is.– Azért vagyok ilyen elhivatott ebben a témában, mert az SBO-n dolgozva sok olyan beteggel találkozom, akik a dohányzás miatt kerültek olyan állapotba, amelyhez már orvosi segítség kell. Azt szoktam mondani, hogy a dohányzás egy serdülőkori tévedés. Kipróbálják, mert nincsenek tisztában a veszélyeivel, aztán pedig nem tudnak leszokni róla, hiszen a cigaretta addiktív hatása erősebb, mint a heroiné vagy az alkoholé. Tapasztalatok szerint általában a hetedik-nyolcadik leszokási kísérlet eredményes, ezért a legfontosabb, hogy ha már megvan az elhatározás, senki ne adja fel. Azt gondolom, az oldal ebben is segítséget ad.A Magyarországon egyedülálló egészségnevelési projektnek ítélt, innovátor kategóriás közönségdíjat Pócs Dávid az amerikai füstmentes napon, november 15-én vehette át.