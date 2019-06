KRESZ tanfolyam volt a ballagó nyolcadikosok ajándéka

Különleges ballagási ajándékot kaptak a kübekházi nyolcadikos diákok. Az önkormányzat mindannyiuknak felajánlotta, hogy vegyenek részt egy kismotor KRESZ-tanfolyamon. A költségeket a falu állta, még az első vizsga díját is megfinanszírozták.



– Húsz gyerek kapta meg díszes oklevélen az ajándékot még április közepén, közülük tízen éltek a lehetőséggel – mondta el Molnár Róbert polgármester.



– Azért előlegeztük ezt meg, hogy ballagásra már kezükbe is vehessék a vizsgabizonyítványt. A tanfolyamot májusban tartották a Mézeskalács Házban.



– Alapvetően nem az volt a célunk, hogy a fiatalok kismotorra jogosítványt szerezzenek, bár természetesen

ezt is megtehetik. Azt viszont fontosnak éreztük, hogy kikerülve szűk falusi környezetükből tájékozottak legyenek

a közlekedés szabályaival kapcsolatban. Naponta járnak majd át másik településre középiskolába, egy városban

pedig keményebb viszonyok vannak e tekintetben, mint nálunk. A tudás és a tájékozottság pedig nagyon fontos a

mai világban – fogalmazott a polgármester. Molnár Róbert hozzátette: biztos benne, hogy sokan nem is mentek volna el KRESZ-tanfolyamra, ha az önkormányzat nem kínálja fel ezt a lehetőséget, de aki esetleg tervezte,

annak is vettek le terhet a válláról, hiszen fejenként nagyjából 10 ezer forintba került ez a program. Ketten egyébként tegnap már úgy ballaghattak el, hogy zsebükben is volt a sikeres vizsgát igazoló dokumentum.

Egyikük, Szabó Tamás már tervezi is, hogyan robog majd kismotorjával.



– Természetesen folytatom a tanfolyamot a ballagás után, szeretnék jogosítványt szerezni. Már szóba került az is, hogy kapok egy kismotort, így a gyakorlatban is tudom majd hasznosítani a tanultakat – mondta a 14 éves fiatalember.