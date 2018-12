Különleges adventi naptárt készítenek Bordányban

Kálmán Kamilla is csatlakozott az adventi akcióhoz. Fotó: Frank Yvette

– Az első gondolatunk az volt, hogy keresünk egy bordányi épületet, amelynek van 24 ablaka, és azon készítjük el az adventi naptárunkat, de ez sajnos nem jött össze, mert csak az iskola ilyen – mondta a Délmagyarországnak a Díszíts ablakot! nevű akcióról Bordány alpolgármestere. Kis- Patik Péter ezután az interneten kezdett keresgélni, hogy milyen adventtel kapcsolatos lakossági kezdeményezések léteznek. Egészen a Pest megyei Solymárig jutott. Ott találták ki, hogy a lakóházak ablakait számozzák meg, természetesen csak az önként jelentkezőkét.– Bordányban is meghirdettük ezt a lehetőséget, de bevallom, egy kicsit döcögősen indult, végül azonban megismerték és megszerették a helyiek. Annyira, hogy elfogytak a számok, így ma például két házra is ki kell tennünk a 18-ast, mert egyre többen szeretnének csatlakozni a látványos akcióhoz – mondta az alpolgármester.Arra pedig a település vezetői sem számítottak, hogy mindennek komoly közösségépítő szerepe is lesz. Most esténként Bordányban gyakran azt látni, hogy elindulnak az emberek, és tesznek egy kört, megnézik a feldíszített ablakokat, a házakban lakók pedig sokszor meg is vendégelik a látogatókat.A kidíszített számokat egyébként nem az önkormányzat adja, hanem mindenki saját magának készíti el, a saját ablakára. Így tett Kálmán Kamilla is, aki először a Fő úti üzletére rakta ki a 6-os számot. – A felhívásra jelentkezők között az egyik első voltam, és a 6-os még szabad volt. A Cifra Szoba kirakata pedig ekkor éppen Télapóval volt tele, ezért azonnal lestoppoltam – mondta az üzlettulajdonos, aki azt is elárulta, hogy duplázni fog, a házán a 22-es szám lesz majd.A tervek szerint szenteste az összes feldíszített ablak együtt világít majd Bordányban.