Különös randevú a Házasság hetén - fotók

Feltöltődni jött Péter Róbert és Péter Csiky Orsolya a Házasság hete egyik rendezvényére, az Aranyzsinór zenés szerelmi verskóstolóra.Róbert és Orsolya 17 éve házasok, négy gyermek szülei. Mint mondták, figyelnek arra, hogy minőségi időt töltsenek együtt.– Úgy hallottuk, heti egy estét, havi egy hétvégét és évi egy hetet kellene kettesben töltenie egy házaspárnak. Nem mondom, hogy ez mindig sikerül, de törekszünk rá – magyarázta Róbert. Orsolya hozzátette, vannak közös programjaik, például együtt sportolnak, rendszeresen futnak. Emellett egy családi közösségbe is járnak, ahol hozzájuk hasonló házaspárokkal beszélhetik meg gondjaikat, most arra is tudtak időt szakítani, hogy részt vegyenek a zenés vacsorán.A Szeged–Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökség CsaládKözPont már 11 éve szervezi több partner bevonásával Házasság hete-rendezvényeit. Ebben az évben egy új programmal is előrukkoltak: randevút szerveztek a pároknak.– Az Aranyzsinór egy teljesen új kezdeményezés. Fontos számunkra, hogy a program úgy kaphasson nyilvánosságot, hogy közben a résztvevő házaspárok maradéktalanul megélhessék a szerelem szakaszait bemutató művészi est meghittségét – magyarázza Gyurisné Hutter Katalin, az Egyházmegyei Családközpont munkatársa. Egy szerelem történetét mesélték el a művészek, Kis Kata, Győri Péter és Gárdián Gábor.– Fontos, hogy visszahozzuk az udvarlás időszakát a házaspárok életébe, ez egy alkalom arra, hogy átéljék a szerelmük kezdetét a házaspárok – hangsúlyozta Gyurisné Hutter Katalin. A vacsorán egészen friss házasok is részt vettek, ám olyanok is, akik már több mint 30 éve házastársak. Szászi Balázs és Szásziné Fehérváry Anikó ezt a tábort erősíti, 33 éve házasodtak össze. Az ötgyermekes házaspár vallja: fontosak a közös programok.– Nekünk már felnőttek a gyermekeink, így több időnk jut egymásra. Életmentő randijaink egyike a szaunázás, rendszeresen járunk éjszakai fürdőbe – mesélte Anikó. A családterapeuta házaspár azt javasolja a pároknak, hogy hagyják egymást változni, és figyeljenek ezekre a változásokra.