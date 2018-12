Lázár János: Botka László nem tudja, hogy milyen legyen Szeged 20 év múlva

Akik ma Vásárhelyt vezetik, jobban gyűlölnek engem, mint amennyire a várost szeretik. Fotó: Karnok Csaba

– A legfontosabb konkrétum, hogy ez a történelmi projekt még ebben a ciklusban megvalósul. A többi csak technikai kérdés. A traimtrain hétmérföldes lépést jelent az egész Alföld számára. Közel másfél évszázada nem valósult meg ilyen jelentős fejlesztés a térségben, hatása tényleg csak ahhoz fogható, amit a vasút megérkezése jelentett ennek a térségnek. Szeged és vonzáskörzete akkor, a 19. század második felében kapcsolódott be a Monarchia gazdasági vérkeringésébe és lett a boldog békeidők egyik nyertese. A kormány és személyesen Orbán Viktor is ezért viseli annyira a szívén ezt a fejlesztést, és ezért delegált a személyemben külön embert a projektre. Az ön által említett egyeztetéseken ugyanis a miniszterelnököt és a kormányt képviselem itt, Szegeden és Vásárhelyen, a miniszterelnök íróasztalánál, vagy épp az országgyűlési munka során pedig a tramtrain projektet, illetve a dél-alföldi embereket képviselem Budapesten. Ezt a munkát tekintem a májusban kezdődött képviselői időszakom legfontosabb feladatának. Nem titkolom, személyes ügy a számomra.– Szeged az elmúlt években sajnos a kihagyott ziccerek városa lett, amelyet a saját vezetése akadályoz abban, hogy kihozza magából a legtöbbet. Így veszítette el Szeged a regionális versenyt Kecskeméttel és Temesvárral szemben, és maradt le a Mercedes- és a BMW-beruházásról, miközben a kormány itt is minden feltételt biztosít a fejlődéshez. Most, ezekben az években dől el, hogy Szeged a főhőse vagy a mellékszereplője lesz-e az alföldi régió fellendülésének. A kormányzat szándéka egyértelmű: Szegedet a régi nagy híréhez méltó regionális centrummá akarja tenni.– Sok szegedi ma már úgy érzi, mintha ez a város újabban már csak azért lenne fontos a vezetője számára, hogy amikor megbukik, miniszterelnök-jelöltként vagy MSZP-elnökaspiránsként mindig puhára essen. A szegedieknek el kell dönteniük, hogy mi a fontosabb: Botka László politikai túlélése vagy a saját jövőjük. Egy polgármester teljesítményét szerintem abban lehet lemérni, hogy a város hasznára van-e, vagy a terhére, a várost építi-e, vagy csak önmagát. Botka László sajnos már csak önmagát építi. Valamikor jó polgármester volt, de mára jobban emlékeztet a késői Demszkyre, mint egykori önmagára. A rokonszenves és lendületes kezdésből mára korrupciós botrányok, a közösségi projektekből pedig csak egyéni érdekek maradtak. Botka lett az új Demszky. Ott ültem a szegedi polgármester szobájában 2017. január 30-án, amikor Orbán Viktor a Modern Városok Programról tárgyalt vele, és megkérdezte: „Kedves László, milyen lesz Szeged 20 év múlva?" Szeged polgármestere nem tudott a kérdésre válaszolni. Jövő ősszel olyan embert kell javasolnunk helyette a város polgárainak, aki jó választ tud adni erre a kérdésre. Szegeden egy köztiszteletben álló lokálpatriótára van szükség, aki nemcsak a városházán, hanem a helyi polgári oldalnak is új gondolatokat és új lendületet hoz.– Gyakorlatilag sehol, Vásárhely lefagyott, mint egy számítógép, amelyet másra használnak, mint amire való. A városházáról elküldtek 40 jó szakembert, akik a fejlesztési programokat előkészítették, a tervezett fejlesztések ma nincsenek támogatható állapotban. Az új polgármester ugyanis nem a fejlesztéspolitikában szán szerepet a városnak, hanem a magyar ellenzéki politikában: az Orbán-ellenes erők politikai hátországává teszi Hódmezővásárhelyt. Akik ma a várost vezetik, sajnos jobban gyűlölnek minket, fideszeseket és személy szerint engem, mint amennyire Vásárhelyt szeretik.– A február 25-i választási eredmény kritika a hódmezővásárhelyi Fidesznek, le kell vonnunk a tanulságokat. Új emberekben gondolkodunk itt is: új polgármesterjelöltben és jó néhány új képviselőjelöltben. Szeretnénk, ha a város visszatérhetne a fejlődés lehetőségéhez. Márki-Zay Péter láthatóan két dolgot szeretne a világon mindennél jobban: miniszterelnök lenni, aki élvezi a migránspárti, liberális erők támogatását, és börtönbe juttatni Orbán Viktort. A vásárhelyi embereknek azt a kérdést érdemes feltenniük maguknak az őszi választásokig hátralévő időszakban, hogy az ő életük ettől megy-e előrébb vagy attól, ha visszatérnek a néhai Almási polgármester úr által fémjelzett gyakorlathoz.– Almási Istvánnak óriási képessége és ereje volt arra, hogy pártok fölött egyesítse a várost. A mostani polgármester nem ilyen. Ő nem eredményekkel, hanem áldozati szereppel akar protestszavazatokat gyűjteni. Ehhez viszont áldozattá teszi a várost is: inkább elszegényíti a települést, amelyet fejlesztenie kellene, csak hogy a budapesti tüntetéseken politikai üldözöttként szónokolhasson. Ez a „minél rosszabb Vásárhelynek, annál jobb az ellenzéknek és Márki-Zay Péternek" taktika.– Egy polgármester lehet ellenzéki, de attól a városát, községét még nem teheti azzá: a település fejlődését nem áldozhatja fel az egyéni politikai céljai oltárán. Szentes, Csongrád, Szeged vagy Vásárhely vezetése ezt láthatóan nem így gondolja, és a polgármesterváltásig nem így gondolta a makói vezetés sem. Ott az embereknek már 2014-ben elege lett ebből a helyi érdekekkel szembemenő politikából. Most tehát nem mindegy, hogy a Fidesz hogyan teljesít Makó városában, mert az más települések számára is példa lehet. Nemcsak én látom úgy, hogy már az első néhány év eredményei is önmagukért beszélnek. A Nézőpont Intézet nemrég készített egy közvélemény-kutatást, ez alapján az itt élők 83%-a elégedett azzal, ahogy Farkas Éva Erzsébet polgármester asszony a városuk ügyeit intézi. Olyannyira, hogy ha most vasárnap lennének a választások, az ellenzéki jelöltek még csak megszorongatni sem tudnák a polgármester asszonyt. Az pedig számomra volt megtisztelő, hogy az itt élők több mint háromnegyede úgy látja: hatékonyan képviselem Makó és a makóiak érdekeit az országos politikában. Ez azért nagy dolog, mert a makóiak híresen gyakorlatias emberek, csak a tettek és az eredmények érdeklik őket, a szép szavak nem.– A kormány 24 milliárd forintnyi fejlesztést biztosított a településnek, részben ennek is köszönhető, hogy négy év alatt Makón megnégyszereződött a vendégéjszakák száma, és a korábbi 11 szálláshely helyett ma már 62 található a városban. Ennek folytatásaként a mai, mintegy évi ötvenezer vendégéjszaka néhány éven belül akár a 100 ezret is elérheti. A kormány ennek érdekében támogatja nemcsak egy új, 100 szobás, 4 csillagos szálloda építését, hanem a fürdő bővítését is. Azt reméljük, hogy a szálloda és a fürdő együtt megháromszorozza majd a Makóra érkező turisták számát. Ez a város ugyanis a kormány szerint a dél-alföldi turizmus egyik aranytartaléka, amely néhány év alatt utolérheti a nagy hírű Gyulát is. Nagyon ritkán adatik meg a magyar történelemben az, hogy egy ember már a saját életében is megtapasztalhassa az elinduló fejlesztések eredményeit. Ez a város most ilyen ritka történelmi pillanatot él meg. Régen volt olyan ígéretes dolog makói polgárnak lenni, mint ma. Remélem, ez a fiatalok családalapítási kedvére is hatással lesz.