Magyar márka is lehet kiváló: a díjnyertes Mystic Nails a Tappancsnak és az Ágota Alapítványnak is rendszeresen segít

A sikeres csapat.

Több szakmai díjat is bezsebelt az elmúlt időszakban a szegedi Mystic Nails Hungary Bt. A műköröm-alapanyagokat gyártó cég MagyarBrands díjas lett, két kategóriában. A MagyarBrands programjában a Kiváló Üzleti Márka díj mellett a Kiváló Munkáltatói Márka elismerést is megkapták. Ez utóbbit háromezer pályázó cég közül összesen nyolc magyar munkáltató érdemelte ki 2018-ban. Gyimesi László ügyvezető úgy fogalmazott, történelmi pillanat ez, hiszen magyar műkörmös cég még sosem nyert ilyet, ráadásul nagy, ismert márkákkal versenyeztek.A MagyarBrands feliratot egy évig használhatják termékeiken, amelyeket elsősorban műkörmösök vásárolnak, hiszen behatárolt célcsoportot céloz meg a cég. Nemcsak magyar partnereik vannak, 26 országba szállítanak, többek között Svájcba, Angliába, Oroszországba, és Peruból is volt már megrendelésük.– Büszke vagyok arra, hogy magyar márka is lehet kiváló. Ez az üzenete a díjnak, és az, hogy érdemes volt belevágnunk a családi vállalkozásba – fogalmazott az ügyvezető. A cég a társadalmi felelősségvállalást is fontosnak tartja, a Tappancs és az ÁGOTA Alapítványnak is rendszeresen segítenek. Papírtáskájuk árának 50 százalékából például kétszáz facsemetét ültetnének Tass-Alsószenttamáson, Ágota Falván.Munkájuk újabb díjat ért: november végén a magyar üzleti élet elit klubjába is felvételt nyertek. A Mystic Nails a hazai üzleti élet etikai színvonalának emeléséért, alkalmazottai, üzleti partnerei és a társadalom jólétét szem előtt tartó üzletviteléért Üzleti Etikai díjat kapott. A családi vállalkozás több mint tíz éve indult, büszkék arra, hogy sokat tesznek a napi gyakorlatban is munkatársaik jólétéért, a munkaerő megtartásáért, most harminc főt foglalkoztatnak. 2017-es különdíjuk után tavaly Az év felelős foglalkoztatója lett a cég kisvállalkozás kategóriában.