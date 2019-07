Magyarok kenyere: 25 mázsa búzát gyűjtöttek Szőregen

Idén Szőreg is gyűjtőpont lett a Magyarok kenyere programban, ezért hétfőn gyűjtőnapot tartottak, amelyen jelen volt Farkas Sán­dor, az Agrárminisztérium mi­­niszterhelyettese, Bartók Csa­­­ba, a szegedi Fidesz elnöke, il­­letve Nemesi Pál polgármesterjelölt, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is. Ferencszállásról, Kübekházá­ról, Deszkről, Kiszomborról, Székkutasról, Nagymágocsról, Tiszaszigetről, Újszentivánról, Szőregről, Tápéról és Üllésről is érkezett búza a Mályva térre, a tavalyinak csaknem a duplája, 25 mázsa gabona gyűlt össze. A gyűjtést szervező Rózsavölgyi József önkormányzati képviselő kiemelte, idén már nem egy, hanem két mázsa lisztet adományoznak az alsóvárosi ferenceseknek, akik a rászorulóknak készítenek belőle ételt.Farkas Sándor az eseményen hangsúlyozta, 2019-ben minden eddiginél szélesebb körben szervezte meg a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a gyűjtést. Mint mondta, megyei országgyűlési képviselőként külön öröm szá­má­­ra egy olyan sikeres program záróeseményén felszólalni, ahol megmutatkozik a megye gazdáinak összefogása egy jó cél érdekében. Emlékeztetett, 2018-ban összesen 9000 kiló lisztet tudtak jótékony célra fordítani, amely közel 80 ezer gyermekhez jutott el itthon és a Kárpát-medence területén egyaránt. Az aratási idény végéhez közeledve beszélt arról is, hogy összesen 7 millió 773 ezer tonna terményt sikerült betakarítani eddig, az őszi árpa termésátlaga meghaladja a tavalyit, hektáronként 5,49 tonna termett, de az őszi búzából is jó eredmény várható, hektáronként 5,25 tonna az országos átlag. Ettől Csongrád megyében kevesebbet tudnak betakarítani, 4,5 tonnát egy hektárról.A térség falugazdásza, Szabó Károly a helyi adatokat ismertette, miszerint 1308 hektáron őszi káposztarepce, 2748-on őszi búza, 410-en őszi árpa termett, viszont a tavaly őszi és az idei tavaszi aszály a repcét jelentő­sen megviselte, összesen 300 hektárról tudták betakarítani, a többit kiszántották, helyére napraforgó és kukorica került. Így 2300 hektáron termeltek napraforgót, 840-en kukoricát, 229-en szóját, 95-ön tavaszi zöldborsót, 65-ön hibrid vetőmag kukoricát, 80-an szemes cirkot, 250-en lucernát, 100-on zabot, míg 50-en rózsát neveltek.