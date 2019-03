Már csak egy asszony hímez, de jön az utánpótlás: megkezdődött Szegeden a papucshímző képzés

- Tíz fősre terveztük a kurzust, kétszer 15 fő már most is van, így ahogy befejeződik az egyik tanfolyam, kezdődik a másik – mesélt a papucshímző tanfolyam sikeréről Szögi Csaba, a Szegedi Papucsért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A szombaton indult oktatás célja az utánpótlás nevelés, jelenleg ugyanis egyetlen személy foglalkozik aktívan papucshímzéssel, és ő is több mint 70 éves. – Aegyre több megrendelést kapnak, de van, aki kénytelen gépi hímzést alkalmazni, mert nincs kapacitás a manuális munkára – mesélte Szögi Csaba.

Fetter Ferencné Marika is ismeri a papucshímzés fortélyait, ő is besegített Rátkai Sándor szegedi papucsosnak az utolsó években a munkába. A tanfolyamon ő tanítja meg a jelentkezőket a hímzésre.



– Nem nehéz, csak kézügyesség kell hozzá. Az a fontos, hogy szépen feküdjenek a szálak

– árulta el a titkot az idős asszony.

A jelentkezők között – nem meglepő módon - csak nők voltak, viszont a középkorú és idősebb generáció tagjai mellett találkoztuk egy fiatal hölggyel is. A 22 éves Balogh Bettina úgy fogalmazott: nagypapája cipész, ő szeret kézimunkázni, így adott volt, hogy jelentkezik. – Azt még nem tudom, ezzel szeretnék-e foglalkozni, a fotózás is érdekel – tette hozzá. Kubicsekné Konczi Katalin viszont kifejezetten szeretné megtanulni ezt a különleges műfajt. – Öt éves korom óta a hímzés a hobbim, nagymamáimtól tanultam meg. OKJ-s szakmát is szereztem belőle, a papucshímzés lenne mindennek a megkoronázása.

A résztvevők a következő hetekben három hímzőtechnikát is megtanulnak, elméleti képzésen vesznek részt, mindezek mellett pedig papucskészítő mesterek is élményelőadásokat tartanak majd nekik.