Már most érdemes jelentkezni a népszerű diákmunkákra

Szervezett diákmunka a Délmagyarország nyomdájában. Fotó: Karnok Csaba

– Most igazán jó diákmunkásnak lenni. Komoly bért lehet kapni, és nincs olyan piaci szegmens, ahova ne várnának fiatalokat dolgozni – mondta Szvoreny László, a Biztos Kész Cégcsoport elnöke. Az iskolaszövetkezeti vezetővel annak kapcsán beszélgettünk, hogy aki nyáron szeretne pénzt keresni, annak lassan ideje szétnézni a lehetőségek között.– Bár rengeteg olyan munka akad, amely egyik napról a másikra jelenik meg a kínálatban, a legnépszerűbb állásokért már most is sorban állnak a fiatalok. Ilyenek például a fesztiválok és a strandok által kínált lehetőségek. Ezeknél a munkáltatóknál előny, ha valaki korábban is dolgozott náluk. Így azt szoktuk javasolni, hogy aki ilyesmivel szeretne pénzt keresni, év közben is vállaljon be néhány alkalmat. Erre kiváló lehetőség most az érettségi és vizsgaidőszak, amikor kevesebben dolgoznak. Aki ügyes, már most megalapozhatja nyári helyét.Szvoreny László elmondta, a diákmunkáért most legalább 857 forintos órabért fizetnek, de képzettség és nyelvtudás függvényében ez akár kétezer forint is lehet. Nagyon kedveltek az árufeltöltő, csomagoló és egyéb betanított munkák a diákok körében, ezek ugyanis nem járnak elkötelezettséggel: heti néhány alkalommal is vállalhatók, iskola mellett is.A cégcsoport elnöke hangsúlyozta, érdemes olyan szövetkezetet választani, amely tagja a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ). Ezeknél ugyanis nagyobb a jogbiztonság. Nyári időszakban 15, iskolaidőben 16 év felett lehet munkát vállalni, fiatalkorúak esetében szülői beleegyezéssel. Ha valaki úgy érzi, csorbultak az érdekei a munkavállalás során, a DiákÉSZ honlapján ingyenes jogsegélyt igényelhet.