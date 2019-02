Matekozó méhek

Ez különleges teljesítmény, tekintve a számtanhoz szükséges kognitív képességek szintjét. Az ausztráliai RMIT Egyetem tudósai által vezetett kutatócsoport betanított egyes méheket, hogy bemenjenek egy útvesztőbe, ahol 1–5 figurával találkoznak, amelyek vagy kék, vagy sárga színűek.



Ha a figurák kékek voltak, a méheknek a figurák számához hozzá kellett adniuk egyet, ha sárgák, akkor ki kellett vonniuk egyet. Ha ezután a helyes megoldással feltüntetett alagútba szálltak be, akkor jutalmat kaptak. Kezdetben a méhek véletlenszerűen választottak, de mintegy 100 tanulópróba után, amelyek 4–7 órán át tartottak, megfejtették a kódot, és rájöttek, hogy a kék plusz egyet, a sárga mínusz egyet jelent, és a szabályt alkalmazni tudták új számok esetében is.



Korábbi kutatások kimutatták, hogy az emberszabásúak, a madarak és a pókok is képesek kivonni és összeadni. Most már a méhek is ebbe a csoportba tartoznak. Matematikai problémák megoldásához az észlelés két szintjére van szükség: egyrészt az összeadás és kivonás szabályait a hosszú távú memóriában kell tárolni, másrészt mentálisan tudni kell kezelni meghatározott számok egy halmazát a rövid távú memória használatával. Annak felismerése, hogy a méhek képesek erre nagyon apró és viszonylag egyszerű agyukkal, messze mutató jelentőségű.