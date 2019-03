Meddig követelhetik rajtunk a tartozást?

– Szemétszállításidíj-tartozásom van a szolgáltató szerint, év végén küldték ki azt a 3-4 számlát egyszerre, amivel ők voltak elmaradva, de utolértem magam – írja olvasónk, hozzátéve, egy év múlva levelet kapott, hogy nem fizetett be 2 csekket.



Naptárjában látta, hogy átutalta, ám a netbankján azt az időszakot már nem találta. – Számlakivonatot kellene kérnem, ami költség, majd ezt bemutatni, persze munkaidőben. Ráadásul túlfizetésem volt, amit 1 év alatt sem sikerült jóváírniuk, ezért az egyik utalásom kisebb volt, mint a számlán szereplő összeg, a közleménybe be is írtam, hivatkozva a számla sorszámára – panaszolva olvasónk.



– Köteles vagyok igazolni a befizetést, ezzel időt és pénz veszítve? – kérdezte olvasónk. Panaszlevelet kell írni! – Küldjön egy panaszlevelet a szolgáltatónak tértivevényesen, amelyben határozza meg az átutalások pontos összegét és a napokat, amikor a kifizetés megtörtént. Érdemes kitérni arra is, miért történt a számlánál kisebb összeg befizetése. A panaszlevélhez álláspontunk szerint még nem szükséges megküldeni az utalások megtörténtéről szóló banki igazolásokat.



A vállalkozás köteles a panaszra indokolásos választ adni, legkésőbb 15 napon belül. Ha a levélben foglaltakat elutasítja, akkor – annak indokainak függvényében – elkerülhetetlennek tűnik a befizetésekről szóló számlakivonatok beszerzése. Ennek birtokában lehetősége van az illetékes



békéltető testület előtt ingyenes eljárást indítani, amelynek elsődleges célja a szolgáltatóval történő megegyezés.

– 2 év hűségidő után váltottam másik szolgáltatóra, majd eltelt 2 év, és újra velük kötöttem szerződést. Az első számlát nem kellett kiegyenlítenem, mert túlfizetésem volt, 2 évvel korábbról. Nem akkor kellett volna visszaadniuk, ha nem megyek vissza, mi lett volna az összeg sorsa? – kérdezi olvasónk. Ha baj van a számla összegével... – Az elektronikus hírközlési előfizetési szerződésekből eredő igények elévülési ideje egy év. A szolgáltató csak ezen belül követelheti a másik féltől bírósági út igénybevételével. Javasoljuk, ha a számla összegével kapcsolatban panasza merül fel, akkor azt a legrövidebb időn belül jelezze. Általában túlfizetésnél a követelést a következő számla összegében írja jóvá a cég, vagy a pénz visszatérítése igényelhető.



Esetében tehát a feleknek a szerződés megszűnésénél el kellett volna számolniuk, így a többletként befizetett összeget a cégnek vélhetően vissza kellett volna fizetnie. Ki kell emelni, hogy ezt az igényt a követelés elévülése miatt bírósági úton nem tudta volna érvényesíteni.



– Villanyszámla-tartozásom keletkezett, ahogy tudtam, ki is fizettem a hátralékot, és úgy gondoltam, minden rendben. Ám 7 évvel később kaptam a behajtótól egy fizetési felszólítást, jogosan követelnek? – kérdezi olvasónk.



– Első lépésként javasoljuk, írjon egy panaszlevelet a követeléskezelőnek, kérjen a behajtással megbízott vállalkozástól részletes kimutatást a tartozás keletkezési idejéről és pontos összegéről. Majd a válasz tükrében csatoljon minden olyan dokumentumot másolatként, amely alátámaszthatja, hogy a tartozást korábban befizette. Változott az elévülési idő Fontos, hogy tavaly decemberben módosult a gáz- vagy áramszolgáltatással kapcsolatos tartozások elévülési ideje három évre. Ha biztos abban, hogy ez időn belül nem szakadt meg az elévülés – például tartozás elismerése, bírósági per indítása, egyezség megkötése, illetve fizetési felszólítást sem kapott –, akkor a követelés vélhetően már elévült.



Ez azt jelenti, hogy jogi úton a tartozás megfizetése nem kényszeríthető ki, ám fontos tudni, hogy az elévülésre a fogyasztónak kell hivatkozni a követeléskezelőnél, a közjegyzői vagy akár a peres eljárásban. A hűségidőről várjuk kérdéseiket Járt már úgy, hogy hírközlési vagy más szolgáltatóval a hűségidőn belül megszűnt a szerződése, és jogvitája támadt? Érezte már, hogy kényére-kedvére változtatta a kínálatot a kábeltévés szolgáltató azzal, hogy sport- vagy természetcsatornákat, vagy önnek fontos idegen nyelvű adásokat vett el? Mit tehet, ha még több mint egy évig van belekényszerítve egy rossz megállapodásba?



Kérdezze szakértőinket! Járt már úgy, hogy, bár idő előtt felmondta a szerződését, vitatta a kötbérfizetést? Ha az internetszolgáltatónál túl sok a hiba a hálózatban, akadozik és nincs meg az ígért sávszélesség, akkor az ügyfél elgondolkodik a váltáson.



Mobiltelefonos hűségidővel akadt problémája? Ossza meg velünk, mi pedig megkérdezzük fogyasztóvédelmi szakértőinket. Sorozatunk partnere a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda – leveleiket a panaszfal@delmagyar.hu címre várjuk.