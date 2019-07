Megújultak a folyosók, a mosdók és a sportpálya is a Juhász Gyula iskolában

– Kétezer négyzetméter mozaikburkolatot cseréltünk ki a fo­lyósokon, közösségi tereken. Volt olyan folyosószakasz, ahol már balesetveszélyes volt a padlózat – magyarázta Csóti Ferenc, az SZTE műszaki igazgatója a Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolában. A Szegedi Tudományegyetem kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az oktatási környezet infrastrukturális feltételeinek megteremtésével fokozza az in­­tézmény eredményességét. Eh­­hez nélkülözhetetlen a 21. szá­­zad elvárásainak megfelelő feltételek biztosítása, ezért többek között gépészeti korszerűsítést, burkolatcserét és vizesblokk-felújítást végeztek az iskolában. Kicserélték például az összes ra­­diátort, összesen 600-at, 10 mosdóhelyiséget modernizáltak, és a régi, kopott lépcsőket is felújították.– A műkő alapanyagú lépcsők kopott, csúszós, kitöredezett felületét ki kellett javítani. Az udvari burkolatokat is kor­sze­rűsítettük, a mindennapos testnevelés zökkenőmentes le­­bonyolítása érdekében, a Mar­­kovics utca felőli zsibongó korábbi aszfaltburkolata rekortánborítást kapott – magyarázta a műszaki szakember. Emellett az udvar zöldterületét is felújították, füvesítettek. A padlózat cseréje és a lépcső felújítása mi­­att az olajlábazat több helyen sérült, ezek felújítását még az idén megcsinálják.Az említett korszerűsítéseket 150 millió forintból végezték el, ebből 115 millió volt uniós támogatás, a hiányzó részt az SZTE tette hozzá.