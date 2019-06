Megvan az Ünnepi Könyvhét programja: 150 esemény között böngészhet

Napokra lebontva megtalálható már minden program a 90. Ünnepi Könyvhét programjából a honlapjukon. Természetesen nem csak így lehet válogatni, külön pontokba szedték a gyerekeknek szóló eseményeket, a beszélgetéseket, a dedikálásokat és a kiállításokat is. Az összes helyszín, az érintett kiadók és szerzők is helyet kaptak a honlapon, így bátran lehet csemegézni. Idén a megszokott öt nap helyett már tíz napon át a könyveké a főszerep. 30 helyszínen 150 programot kínálnak, ebből 68 könyvbemutató.



Krusovszky Dénes József Attila-díjas író, költő, kritikus is elhozza legújabb Libri irodalmi közönségdíjas könyvét 16-án, de Grecsó Krisztián is dedikál 13-án. Persze beszélget is, és mesél, mondjuk legújabb könyvéről a Veráról, aminek Szeged, pontosabban a Hősök kapuja látható a borítóján. A fiatalok egyik kedvence, Simon Márton is benéz 17-én, a Rókák esküvője című kötetéről mesél a Dugonics téren.



Persze rendhagyó történelemórák is lesznek és a gyerek sem maradhatnak ki a jóból. Nekik például Kitty Bich Thuy Ta-t hozzák el és A varázsecset és az elvarázsolt festmények című könyvet egy interaktív foglalkozással 12-én a Somogyi-könyvtárban.