Most pótolják, ami 100 éve elmaradt: emlékművet állít Klárafalva az I világháborúban elesetteknek

Januárban 700 ezer forintnál tartott a klárafalvi első világháborús emlékmű javára meghirdetett közadakozás, mostanra már meghaladta az 1 millió forintot az összeg. A helyiek most szeretnének méltó emléket állítani a nagy háborúban elesett klárafalviaknak. Erre annak idején, a háború után közvetlenül nem volt lehetőség. A falu 1918 novemberétől 1921 augusztusáig szerb megszállás alatt állt, és utána sem adódott alkalom méltó emlékhely kialakítására. Fekete József polgármestertől tudjuk, hogy az önkormányzat pályázatot adott be a Kelet- és Közép-Európai Történelem- és Társadalomkutatásért Közalapítványhoz, és a közelmúltban kiderült, hogy nyert is 3 millió forint támogatást.



– Az eddigi kutatásaink alapján húsz első világháborús hősi halott nevét tudjuk feltüntetni, de a munka folyik tovább, mert sokan hadifogságba kerültek, és vannak bizonytalan információk – mondta a polgármester. A névsort később lehet bővíteni.



Az önkormányzat Simor Márton szobrászművésszel kötött szerződést. Az emlékművet az alkotó terve szerint két különálló, egymástól eltolva elhelyezett mészkő tömb alkotja. A két tömböt a lövészárkokra emlékeztető vágás választja el, amely a szétszakítottságra, a trianoni határhúzásra is utal. A nevek mellett rávés a szobrász egy Vörösmarty-idézetet: „S az ember millióinak szemében gyászköny űl..." Simor Márton egy QR-kódot is elhelyez az emlékművön, azok számára, akik okostelefonjukkal szeretnének több információhoz jutni a nagy háborúról.

Az emlékmű a templom elé kerül, a munka a térrendezéssel együtt mintegy 7 millió forint. Azt, hogy mikor avatják fel, még nem lehet tudni – a beruházást támogató kuratórium úgy döntött, június 30-áig a pénzügyi elszámolást le kell bonyolítani. A klárafalvi önkormányzat továbbra is várja a felajánlásokat a 11735074-15357250-10060005 számlaszámra.