Munkába menet gyűjtött szemetet a deszki óvónő

Nagyné Balog Míra nem szemétgyűjtéshez öltözött, de ezúttal volt ideje, így hozzáfogott.

Fotó: Karnok Csaba

– Elkezdett nőni a fű. Idővel nem látszik benne a szemét, és amikor kaszálnak, szétvágják – mondta lapunknak Nagyné Balog Míra óvónő, aki hétfőn hozzáfogott, hogy Deszktől Szőreg felé, a 43-as melletti kerékpárút mentén szemetet szedjen. Munkába menet látta meg és fényképezte le fotós kollégánk. Míra Szőregen dolgozik. A hídig szeretett volna eljutni, de hamarabb be kellett fejeznie, most ennyi ideje volt erre. A fekete zsák félig telt hulladékkal.Országszerte hétfőn kezdődött el az idei TeSzedd! önkéntes hulladékgyűjtő akció. Ez a legnagyobb környezetvédelmi program, 2011 óta rendezik meg, most vasárnapig tart. Több mint 240 ezren vesznek részt benne, az ország több mint háromezer pontján előre bejelentett időpontban gyűjtik a hulladékot, amelynek elszállításáról – ahogyan az üres zsákokról, kesztyűkről is – az Innovációs és Technológiai Minisztérium gondoskodik. A TeSzedd! honlapján lehet tájékozódni arról, a lakhelye közelében hol és mikor szednek szemetet – még lehet csatlakozni.Míra az országos programtól függetlenül látott hozzá a gyűjtéshez. Azt mondja, régóta tervezte ezt, zavarja, amikor a környezetében szemetet lát. A deszki szanatórium közelében laknak, és ott is előfordult már, hogy a szemétgyűjtés elmaradt a kaszálás előtt. Utána pedig sokkal nehezebb összetakarítani a széttrancsírozott papírt, nejlont. Szőregre jár át dolgozni, és amikor kerékpárral megy, láthatja, ahogy a szél fújja a hulladékot. Deszken nem szemetelnek többen, mint más településeken, de a 43-as út átmenő forgalma ebből a szempontból is érezteti a hatását.– A közmunkások szokták szedni a szemetet, de szerintem érdemes lenne inkább megszervezni, hogy az emberek a saját utcájukban kéthavonta gyűjtsék össze, amit látnak – mondta az óvónő. Ebbe a gyerekeket könnyebb belevonni, mint a felnőtteket. Azért biztosan van minden utcában néhány olyan ember, aki – ha ezt megszervezi valaki – szívesen rászán erre az idejéből valamennyit. Így talán azok, akik eddig nem figyeltek erre oda, és az utcán kiesett a kezükből a szemét, legközelebb, ha látják, hogy a szomszédjuk szedi össze, már nem dobják el, és felelősséget éreznek a környezetük tisztaságáért.Míra elhatározta, hogy egy rendszeres szemétgyűjtő mozgalom ügyében meg fogja keresni a deszki önkormányzatot. Amellett, hogy részt venne benne, ötlete is van, hogyan lehetne megszervezni.