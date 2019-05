Nem lesz több parkolóhely

Előrejelzéseink szerint ez a szám az új lakások átadásával további 10–20 százalékkal emelkedik. Mivel a parkolóövezet nagysága, az utcák mérete időközben nem változott, társaságunk érdemi változásról nem tud beszámolni

Több olvasói panasz érkezett hozzánk amiatt, hogy az eladott parkolóbérletek száma nem arányos a rendelkezésre álló parkolóhelyek mennyiségével. Így hiába vesznek bérletet a belvárosban élők, dolgozók, sokszor nem tudnak szabályosan megállni.Jelezték azt is, hogy van olyan bérlet, ami csak arra jogosít, hogy azzal két utcában megálljanak, viszont gyakran előfordul, hogy egyik utcában sem találtak szabad parkolót.Hogy évente mennyi bérletet vásárolnak a szegediek, és lesz-e több parkoló a városban, arról Majó-Petri Zoltánt, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatóját kérdeztük.– 2018-ban 2066-ot, 2019-ben 2227 darab bérletet igényeltek a belvárosban élők. A növekedés abból adódik, hogy a belvárosban épült jó minőségű apartmanházak ugyan legtöbb esetben teremgarázzsal rendelkeznek, de az ott lakók kiváltják az éves parkolási jogosultságukat annak érdekében, hogy alkalomszerűen meg tudjanak állni az utcában is.– közölte az igazgató.Ideiglenes zsúfoltság is előfordulhat egy-egy utcában, hiszen a nagy rendezvények szinte minden esetben a belvárost érintik, de folyamatosak az önkormányzati és magánberuházók építkezései is. A belvárosban emellett szinte minden héten előfordulnak olyan helyzetek, amikor– Ennek kezelése semmiképp nem a parkolási társaság hatásköre, hanem elsősorban az adott lakóközösség ügye. Mindezek mellett, ha valaki tartósan nem tud leparkolni ingatlana előtt vagy mellett, akkor lehetősége van 1940 forint bérletcseredíj ellenében a korábban választott utca helyett másik utcára érvényesíteni a bérletet. Ezt ügyfélszolgálatunkon megteheti – tette hozzá Majó-Petri Zoltán.