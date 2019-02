,,Nem mindig ugyanolyan típusú tűzzel ég az ember" - 50 éves lett Juronics Tamás

Nemrég 50. születésnapját ünnepelte Juronics Tamás, akit Bartók művei is végigkísértek pályáján.

Fotó: Frank Yvette

Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője az Állami Balett Intézet néptánc tagozatán diplomázott. Szegeden, az akkor még Szegedi Balett néven futó társulat tagjaként 1990-ben készítette el első koreográfiáját.– Harminc év alatt rengeteget változik az ember. Akkor még kiforratlan voltam, de az alkotói vágyam ma is változatlanul megmaradt, s az eszközállomány, amellyel dolgozom, csak bővült – meséli. – Nagyon fiatalon adott nekem jó lehetőségeket a sors. Már amikor elkezdtem táncolni, akkor is megvolt bennem a vágy, hogy koreografáljak, mégis csak három évvel később adatott ez meg. Újabb három év után kopogtatott a másik nagy lehetőség: a művészeti vezetői poszt. Éltem vele. Fiatalon nem ijed meg az ember semmitől. Viszi előre az ambíció, a lendület.Valami újat, forradalmit szeretett volna letenni az asztalra, sikerült is. Ma már ő figyeli a hozzá hasonlóan lelkes fiatalokat.– Nem feltétlenül ugyanolyan típusú tűzzel ég mindig az ember. Bennem kialakult az évek során egy rutin – jó értelemben véve –, amire szükség is van. Elvégre közel vannak egymáshoz a produkciók, rövidebb lett a felkészülési idő.A nagyobb volumenű produkciók pedig több együttműködő, profi partnert kívánnak. Például az Álomutazó is. Pályája elején még csak táncolt, majd párhuzamosan koreografált is. Idővel viszont az alkotás került előtérbe, tíz éve már nem látni aktívan a deszkákon.– Az én önkifejezésem inkább a koreográfiákban érhető tetten. Nincs bennem hiányérzet, hogy már nem táncolok – magyarázza Juronics Tamás; tíz éve A csodálatos mandarin volt az utolsó igazi színpadi jelenléte, ebből balettfilm is készült. – Mindig érdekelt a férfi–nő viszony, fiatalabb koromban sokkal direktebb módon persze. Akkor a szerelemre mint konfliktusokra voltam kihegyezve. Ma már ez a téma sokkal cizelláltabban jelenik meg a rendezéseimben.Hamarosan, február 22-én érkezik legújabb koreográfiája, a Credo. Arvo Pärt zeneműve alapján készült az előadás.– Néha jön egy különös élmény, amikor magamba tekintve és mélyre ásva valami személyes mondanivalót kell kibontanom, és kitenni a világ elé. Ez nem könnyű, és nem is élvezetes olykor. Sőt, inkább szemérmes. Pärt Credója egy 16 perces mű, ebből fejtettem vissza a darab teljes zenei szerkezetét.Sok olyan zenemű van, ami megragad egy művész fülében, s nem ereszti. Juronics Tamásnál ez Henryk Górecki 4. szimfóniájánál történt meg legutóbb. – 2015-ben hallottam először, s első hallásra tudtam, hogy szeretnék vele foglalkozni. Most is számos olyan zenemű van a „zsebemben", ami koreográfiáért kiált.Pályafutása alatt sok táncos generáció nőtt fel. Idén is tartottak egy meghallgatást, hogy lássák a legújabb érdeklődőket, noha a társulat 15 fővel tud működni.– Mindig figyeljük, kik vannak jelen a szakmában. Nem csak ezeken a meghallgatásokon, bár az utóbbira elég sokan jelentkeztek. A szakmánkra jellemzően van fluktuáció évente, bár nálunk általában sok éven át dolgoznak a tehetséges fiatal táncosok. De ha találok rátermettebbet, akkor mindenképp igyekszem Szegedre csábítani.A művész szívének a mai napig kedves a Carmina Burana, elvégre 18 éve a repertoár szerves részét képezi. Ugyanakkor A csodálatos mandarin is, hiszen pályáján fontos hangsúlyt kaptak a Bartók-művek. Az utóbbi évekből nagy kedvence A négy évszak – Feminizma, de opera- és musicalrendezéseire is örömmel emlékszik.