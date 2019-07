Nemesi Pál: Dolgozzunk együtt Szeged felemelkedéséért!

A fejlett ipar hiánya miatt alacsonyak a fizetések Nemesi Pál szerint. FOTÓ: KARNOK CSABA

A kamarai választás után a polgármesterség a célja Nemesi Pálnak FOTÓ: KARNOK CSABA

Igen. Sokat beszélgettem a barátaimmal és a helyi gazdasági szereplőkkel is erről. A kérdés legelőször tavasz elején vetődött fel komolyabban, a végső elhatározást pedig nem sokkal azután hoztam meg.Nagyon szeretem ezt a várost, itt élek csaknem 50 éve, ide nősültem, itt élnek a gyerekeim, unokáim, és még a szülei­met is ide költöztettem. Viszont egyvalami – mint gazdasági szakembert –, elkeserít: Szegedben sokkal több lehetőség van annál, mint amit a jelenlegi vezetés ki tud hozni belőle. Gyakran fordulok meg más városokban, és azt látom, hogy akár Győr, Debrecen, de még Miskolc is elhúzott mellettünk. Teljesen más fejlődési pályán vannak ezek a települések, mi pedig egyre visszább szorulunk. Lemaradtunk a fejlesztésekkel, és ezzel együtt a bérek is alacsonyak nálunk, lecsúszóban vagyunk. Mindez a fejlett ipar hiánya miatt alakult így.Szándékosságot nem feltételezek, az viszont biztos, hogy nagyon óvatos gazdaságfejlesztési politikával indultak. Nagyon keveset kockáztattak. Csongrád az autópályát, közutakat illetően egy infrastruktúrával jól ellátott megye, mégsem megyünk vele sokra. A Tiszának sem a turisztikai vonzerejét, sem a benne rejlő gazdasági potenciált nem aknázzák ki kellőképpen jelenleg. Pedig a Tisza egy csoda, gondoznunk, fejlesztenünk kellene, ahogy annyi más területet is a városban.Azt gondolom, ha zöld lámpát kapunk, akkor legkevesebb három, de maximum négy év alatt megépülhetne az új híd. A költségeket uniós forrásokból, a kormány támogatásaiból, és persze saját erőből teremtenénk elő.A gazdasági élet szereplői és az egyetem között most is szoros a kapcsolat, ezt kamarai elnökként biztosan állíthatom. Kifejezetten fontos lenne azonban az ELI környezetének fejlesztése. A lézerközpont megközelítése most minimum véleményes. Van egy világszínvonalú technológiát képviselő intézetünk, egy elképesztő környezetben. Ha valamit nem szabad így csinálni, az éppen az ELI. A környezetében tervezett fejlesztéseknek, így például irodáknak, inkubátorházaknak már régen meg kellett volna épülniük. Mire ezek készen lesznek, addigra a most világszínvonalú központ egyszerűen amortizálódik.A kampány azért nem teljesen idegen tőlem. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vagyok 2008 óta, akkor már nyertem egy választást. Ez persze más mint most. Jelenleg van egy szűk kampánystábom, akik szervezik a napi életemet. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a folyamatban lévő egyeztetéseket a hónap közepe felé befejezzük, és akkor akár még bővülhet is ez a csapat. Most a programom véglegesítése a legfontosabb.