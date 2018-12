Nyárra megújul az algyői Tisza-part

350 millió forint önerőt fordít Algyő Nagyközség Önkormányzata a Tisza-part ökológiai megújítására, a folyó természeti értékeinek kihasználására.Három uniós felhívásra is sikeresen pályáztak, ebből egyet Magyarkanizsával közösen valósítanak meg. Kedden konferencia keretében adtak számot a munkáról.– Nem az a célunk, hogy üdülőövezetet vagy jet ski parkot alakítsunk ki, illetve ugratókat építsünk és motorcsónakokat hozzunk ide. Azt szeretnénk, ha önmagát tudná megmutatni a folyó, viszont ehhez néhány fejlesztésre van szükségünk, ezt a célt szolgálja a határon átnyúló, a Vajdasággal közös projektünk is. Eszközöket szerzünk be és programokat valósítunk meg, bevonva a helyi civileket is, illetve a szabadidősportoknak is helyet adunk. Tervezzük tematikus túraútvonalak kidolgozását, hogy ne csak vízi eszközökkel, hanem kerékpárral, gyalog vagy esetleg lóval is kihasználható legyen a part minden lehetősége, ennek érdekében további településekkel kívánunk együttműködni – emelte ki Molnár Áron polgármester.A projekt elsődleges célcsoportját a fiatalok alkotják, hiszen ők tudják majd megfelelő neveléssel az értékeket gondozni, ezért a nyár során táborokat szerveznek számukra, amihez sátrakat is vásárolt a két önkormányzat. Emellett persze minden korosztályra gondolnak, kilenc négyszemélyes kenut szereztek be, ez 36 személy számára biztosít teljes vízi felszerelést, túrázáshoz kiválóan szolgálnak majd. Ezekhez hajószállító tréler is társul, így a két ország között könnyedén lehet utaztatni a járműveket. Továbbá konferenciákat, környezetvédelmi képzéseket rendeznek, és tájékoztató kiadványokat készítenek az elnyert forrásból, míga vakok és gyengénlátók számára olyan kommunikációs rendszert hoznak létre, amely által ők is úgy élvezhetik a Tisza környezetét, mint az ép látással rendelkezők.– Már megérkeztek az eszközök, a projekt pedig június végén lezárul, tehát a nyáron már kihasználhatják a megyében és a Vajdaságban élők is a fejlesztés előnyeit. Az Alsó-Tisza-part nem volt az utóbbi évtizedekben korszerűsítve, viszont a gyümölcsöző települési kapcsolat által magyar oldalon több mint 62 ezer, míg szerb oldalon mintegy 53 ezer euróból valósul meg a munka. Az érintett szakasz kapcsán a napokban együttműködési megállapodást írtunk alá az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal, így zavartalanul dolgozhatunk – erről már Füzesy István, az algyői önkormányzat pénzügyi és gazdaságfejlesztési bizottságának elnöke adott számot.A Csongrád megyei korszerűsítés első lépése volt a nyáron megnyitott szabadstrand, amelyre 15 éve vártak az itt élők. Továbbá a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében új kikötő jön létre, míg az Óbecse– Csongrád–Algyő határon átívelő projektben megújul a rakodóterület, és kisebb hajók számára kikötőt hoznak létre. Ezek a munkák előreláthatólag április elejére zárulnak le.