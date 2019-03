Ön mit csinál a céges laptopján? Jogszerűen ellenőrizhető a magánhasználat - ha akarják

Magánhasználat az irodai számítógépen. Ellenőrizhető. Illusztráció: Karnok Csaba

Csak lehetőség!



– A törvény csak jogot ad a foglalkoztatónak, hogy a GDPR szigorú előírásai mellett lehetőséget kapjon a munka ellenőrzésére. Ez elvárható is, hiszen például a távmunkában fontos a hatékonyság, és ennek javítása a munkavégzésbe való betekintés nélkül nem lehetséges – árnyalja a képet Forgács Tamás, a Magyar Távmunka Szövetség elnöke.

A munkahelyi számítógépet az alkalmazott csak munkára használhatja, mondja ki hamarosan egy új jogszabály, amely a céges számítógépek és telefonok használatáról szól, és az új, szigorúbb európai uniós adatvédelmi rendhez, a GDPR-hoz kötődik. A törvénymódosítás már a parlament előtt van.Eddig a dolgozó viszonylag szabadon használhatta a cégtől kapott eszközöket, persze ellenőrizhették bizonyos keretek között. Ezután már nemcsak a távmunkánál lesz erre lehetőség, hanem minden esetben, amikor a foglalkoztató számítógépet ad a munkavégzéshez. Az ellenőrzésnél a számítástechnikai eszközön persze csak a munkaviszonnyal összefüggő adatokba lehet betekinteni – a csavar az, hogy a korlátozás betartása is az. Alapvetően a dolgozó magánéletét a munkáltató nem ellenőrizheti, de hogy ne legyen adatkezelési gond, a számítógép magáncélú használatát egyszerűen megtiltanák. Így privát adat – elvileg – nem is kerülhet a céges számítógépre.Fontos, hogy a munkáltató az átadott számítástechnikai eszközön tárolt adatba az ellenőrzés során csak addig tekinthet be, ameddig el nem tudja dönteni, hogy az magáncélú adat-e. Az pedig az alkalmazott felelőssége, hogy a privát felhasználás esetén milyen adatokat ad meg, rögzít a gépén.– Korábban elég laza volt a gyakorlat, és ha a dolgozó azt mondta, hogy magánadatok is vannak a céges gépen, időt kért és kapott azok letörlésére – mondja Juhász Péter szegedi ügyvéd. Az adatjog.hu adatvédelmi szakértője hangsúlyozza, ennek a munkaviszony megszüntetése esetén lett igazán tétje. Hiába volt a gépen a bizonyíték, hogy az elküldött alkalmazott nem dolgozott, többször bukott a munkaügyi per a magánadat sérelme miatt.– Sok munkáltató régi vágya teljesül a változással, eddig nehezebb volt nekik. Amikor a kis- és középvállalkozás már a harmadik munkaügyi vitát bukta el, kénytelen volt az ellenőrzést részletesen leszabályozni, most ez megfordul, és könnyebb lesz – mondja a szakember, hozzátéve, a munka törvénykönyve ezután is védi a magánszférát és az ellenőrzésnek meg kell állnia, ha találkozik vele.Juhász Péter hangsúlyozza, a munkaadónak a jövőben nem is kell egyenként aláíratnia papírt a dolgozóval, hogy ezután ellenőrzik majd a céges gépet, okostelefont, elég kör-e-mailben értesíteni őket, vagy kitenni az információközlésre használt faliújságra. De a munkaadó dönthet úgy is, hogy semmilyen korlátozást nem vezet be, szabadon lehet böngészni, levelezni, csetelni. Ez azzal a veszéllyel jár, hogy a számítógépet ellepik a vírusok, és hekkerek is könnyen hozzáférhetnek a céges és a személyes adatokhoz.Persze, ha megcsúszik egy értekezlet vagy határidős a munka, lehet majd pizzát rendelni a céges telefonon is, a privát sms viszont nem javallott. És nem ajánlott maszek e-mailt sem küldeni céges címről, erre ugyanis a munkáltató ráláthat. Fontos ugyanakkor, hogy az ellenőrzés már nem terjedhet ki a magán e-mailek tartalmára.