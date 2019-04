Összefogott a vízmű és az IKV: okos mérőórák riasztanak a csőtörésnél

Okos vízóra az aknában. Ez már távolról is leolvasható. Fotó: Kuklis István

Az IKV Zrt. és a Szegedi Vízmű Zrt. 59, száz százalékban önkormányzati tulajdonú épület főmérőjét vonta be közös, „okos mérés" elnevezésű programjába. Ezzel a távleolvasásos módszerrel több mint 1500 lakásban folyamatosan nyomon követhető az együttes vízfogyasztás.Az eddigieknél pontosabb számlázási adatok mellett az okosmérők által küldött adatokat és üzeneteket a vízmű elemzi is. Ha bármilyen eltérést tapasztalnak – például kiugró vízfogyasztást, ami csőtörésre utalhat –, órákon belül értesítik az IKV szakembereit. Így megelőzhető, hogy csak hónapokkal később, sok száz köbméter víz elfolyása után derüljön fény a hibára.Bóka József, a Szegedi Vízművek Zrt. értékesítési osztályvezetője elmondta, ez a rendszer csak a főmérőig okos. A távlati cél azonban az, hogy minden lakásban legyen adattovábbításra alkalmas vízmérő óra.– Tavaly közel kétmillió forint értékű víz folyt el az egyik társasházunkban csőtörés miatt, amit a lakóknak ki kellett fizetniük. Ez az okosmérővel már nem fordulhatna elő – mondta Kardos Kálmán, az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatója.A rendszer odáig fejleszthető, hogy mire a tizedik emeletre felér a lift, leolvassa az összes lakás vízóráját, és az adatokat továbbítja a számlázáshoz, megtakarítva ezzel a költség- és élőmunka-igényes leolvasást. Látják, aktuálisan mennyi vizet használunk el – számos lakóépületben például csökkent a húsvéti hosszú hétvégén, mert sokan elutaztak. A vízfogyasztásban érződött a húsvéti petőfitelepi tűzeset is: a Napos úti laktanya fogyasztása például 3-ról 50 köbméterre ugrott, ugyanis meg kellett tölteni vízzel a tűzoltóautókat. Látszik az adatokon, hogy az Olajbányász téri IKV-s ház lakói hétvégén két órával később kelnek, mint hétköznap: ennyivel tolódik el a tömb reggeli csúcsfogyasztása. És megmutatták azt is a sajtótájékoztatón, hogy az egyik társaság üzemanyagtöltő állomásainál sokan mosták le ünnep előtt az autójukat – legalábbis a vízóra szerint.Istókovics Zoltán, a Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatója elmondta, az okosmérő-program a nagy fogyasztóknál 2013-ban indult. Mára az éves vízfogyasztás 30 százalékát távleolvasással tudják nyomon követni. Ehhez jött most az 59 önkormányzati tulajdonú épület 110 ezer köbmétere.Megtudtuk, a Horváth Mihály utcában az összes mellékmérő is el lett látva távleolvasási lehetőséggel, itt már komplett a rendszer. Az okosmérő 10 ezer forinttal drágább, mint a normál, ám ez 8 év hitelességi időre lebontva szépen eloszlik. Az elmúlt két évben már csak olyan órát szerelt fel a szegedi vízszolgáltató, ami utólag okossá, adattovábbításra képessé tehető.