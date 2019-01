Péntektől látogatható a Dömötör-torony, Szeged legrégebbi épülete - már a megtalálása is meseszerű volt

"A templomot első alkalommal 1199-ben említették."

– Már a torony megtalálása is meseszerű volt. A késő román, kora gót stílusú építmény egy barokk templom bontása során bújt elő ősi rejtekéből. A szakemberek sem tudták, hogy ott van, ezért ez akkor nagy szenzáció volt – mondta Kiss Edit, a Szegedi Dóm Látogatóközpont igazgatója.Szeged legidősebb, 11. századi alapokon nyugvó építménye a Dömötör-torony, a mai Fogadalmi templom helyén állt Szent Demeter-templom egyetlen meghagyott tornya. A templomot első alkalommal 1199-ben említették. Számos alkalommal átépítették, és csak a 18. századra nyerte el végső formáját.A nagy tiszai árvíz pusztítása után, 1925-ben bontották le a templomot, hogy annak helyén megszülessen a város új szimbóluma, az azóta híressé vált szegedi dóm. Ekkor került elő a Dömötör-torony, amelyet a 30-as években kezdtek el felújítani. Keresztelőkápolnává alakították. Rerrich Béla munkája a torony művészi restaurációja, a falába a vár bontása során előkerült román kori szobrokat, a toronyba vágott új ajtó íves felső részébe pedig Szeged legrégebbi szobrát, a 12. századi „kőbárányt" illesztették.– A kápolna belsejét Aba-Novák Vilmos falfestményei díszítik, ő ezekkel díjat is nyert az 1932-es padovai egyházművészeti kiállításon. A Dömötör-torony frissen elkészült falképeinek sikerét azonban beárnyékolta egy szerencsétlenség: 1932-ben valószínűleg a Tisza rendkívül magas vízszintje okán felgyülemlő belvíz miatti nedvesedés megrongálta a festményeket, ezért Aba-Novák 1933-ban újrafestette őket, ekkor már freskótechnikával, kisebb változtatásokkal a kompozícióban – részletezte Kiss Edit.A torony vizesedése miatt a freskók állapota az ezredfordulóra erősen megrongálódott, ezért megmentésük érdekében bizonyos részleteket Forrai Kornélia restaurátor közreműködésével eredeti helyükről eltávolítottak, majd helyreállították és 2015/2016-ban visszahelyezték őket.– Ezért is egy csoda, amit ott láthatunk. Péntektől nyitvatartási időben bárki megnézheti, de csak kísérettel, vezetéssel. Ha egy négy tagú család érkezik, nekik is kinyitjuk, és egyszerre maximum 20 fős társaság tekintheti meg – hallottuk a Szegedi Dóm Látogatóközpont igazgatójától.Csütörtökön délután a Dömötör-torony meséi című kiállítással nyitják meg a nagyközönség előtt a tornyot. A kiállítás korabeli újságcikkeken, fotográfiákon és levelezéseken keresztül, Móra Ferenc és Cs. Sebestyén Károly írásain át tárja elénk a Dömötör-torony érdekes történetét. A mese vonalát követve tűnik fel Mátyás király alakja, akinek palástjából készült el az a 824 igazgyönggyel díszített – a Csongrád Megyei Értéktárba is bekerült – miseruha, amely szintén megtekinthető a kiállításon.