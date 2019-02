Pingponglabdát pakoltak pálcikával - Fotók

Mint az intézet kínai igazgatója, Wang Lei elmondta, a kínai hagyományos naptári év első hónapjának 15. napján van a kínai hagyományos lampionünnep. Ez a kínaiak legnagyobb hagyományos ünnepének, a tavaszünnepnek az utolsó napja.Az intézet magyar igazgatója, Mohr Richárd ezt azzal egészítette ki, hogy a lampionünnephez sok népszokás kapcsolódik, az emberek ilyenkor nemcsak a különböző színű és formájú lampionok szépségében gyönyörködtek, hanem úgynevezett dob-, sárkány- és oroszlántáncot is jártak, népdalokat énekeltek, petárdákat robbantottak.Az oroszlántánc és a robbantás ez alkalommal elmaradt, de a kínai kalligráfiát, a lampionhajtogatást és a kínai evőpálcika használatát is kipróbálhatták az érdeklődők. Ez utóbbit úgy, hogy pingponglabdákat kellett egyik tálból a másikba pakolni pálcikával. – Negyed óra alatt már kettő sikerült – mutatta büszkén Dobai Éva banki alkalmazott, aki hozzátette: evett már pálcikával, de kapkodni akkor és most sem tudott vele.A kínai lampionünnep alkalmából a pálcika használatát is gyakorolhatták az érdeklődők kedd délután az egyetem rektori hivatalának átriumában.