Ragaszkodó potyautas - gyalog ez a táv a csigaéletbe került volna

Távolsági járat. Nyugodtan végigaludta az utat. Fotó: Kovács András

A sofőr lényegében csak útközben, az első hátranézéskor vett tudomást a pluszlétszámról, és úgy gondolta, ha egyharmad úton nem pottyant le, akkor már nem is fog.Így is történt. Azután felmerült, hogy a dorozsmai, temető melletti kiserdőben kiteszi, de akkor meg elszakította volna a családjától, csigaismerőseitől. Lazán megbökdöste, az állat kitűnően tartotta magát, és a hazautat is minden gond nélkül kibírta. Másnapra azután eltűnt a visszapillantó tükörről, lemászott vagy lepottyant, nem tudni, de ha az utóbbi történt volna, az sem lehetett halálos, ennek semmi nyoma nem volt a kocsibeálló betonján.Happy end lenne, hogy most a kertben mesélné a többieknek utazási élményeit, de sok mindent nem láthatott, valószínűleg kis sem dugta az orrát, pardon, a szarvát...