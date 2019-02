Rendhagyó deszki házőrző Márton, a lavórban fürdőző gúnár - fotó

Márton, a szigorú gúnár először nem akart hozzájárulni, hogy fénykép készüljön róla. A gazdája azonban megengedte. Fotó: Török János

Gúnár harmadmagával őrzi a deszki házat.

Fotó: Török János

A Móra Ferenc utcai ház előtt lavórban fürdött a tarka gúnár. Mihelyt meglátta, hogy fényképezik, abbahagyta a pancsolást, és határozott fellépéssel, előrenyújtott nyakkal közelített.– Nem kell tartani tőle. A libák ilyenek. Ha az ember szembefordul velük ilyenkor, végül megállnak, eloldalognak – mondta a libák tulajdonosa, Nyerges Zoltánné.– Gyerekkoromban rendszeresen előfordult, hogy négyszáz libával jöttem együtt hazafelé. A marhák is, a libák is a legelőre jártak, minden háztól. Hazafelé pedig mindegyik ugyanott vált el a többiektől. Olyan nem fordult elő, hogy bármelyik máshová ment volna. Álltak a kapu előtt, zajongtak, ha nem volt nyitva, hogy engedjék be őket.Nyerges Zoltánné nagyon szereti a libákat. Ezeket kedvtelésből, ahogy mondta, nosztalgiából tartja, nem haszonállatnak. Keresztezettek, bütykös és sima lúd ivadékai. Eredetileg ötöt kapott belőlük, három gúnárt, két tojót, de kettőt levágott a család – ezt a munkát nem ő végezte.– A gúnár Márton, az a sete szárnyú pedig Gizi. Ha hazaérek, és meghallják a hangomat, kiabálnak, a helyükről is. Szeretnek idekinn csipegetni, de nem mennek messzire. A tojásukat felhasználjuk, szoktam libatojást festeni.