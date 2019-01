Rugdosta, ököllel verte, megtaposta saját édesanyját - életfogytiglant kapott az anyagyilkos férfi Szegeden

Részben megváltoztatta a Szegedi Ítélőtábla az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt Sz. L. ellen indított büntetőügyben a Gyulai Törvényszék I. fokú ítéletét. A vádlott testi sértésként értékelt cselekményét folytatólagosan elkövetett testi sértésnek minősítette a táblabíróság. Nem változott a vádlottra kiszabott büntetés:A bíróság kimondta, hogy a vádlott legkorábban 28 év elteltével bocsátható feltételesen szabadságra.

Az ítélet indoklásában elhangzott: az I. fokú bíróság törvényes és arányos büntetést szabott ki az édesanyját rendkívüli brutalitással megölő vádlottra, ezért a büntetés enyhítésére irányuló védelmi fellebbezést az ítélőtábla elutasította.

A jogerős döntés ellen fellebbezésnek nincs helye.

A korábbi ítélet

Különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2018. május 29-én Sz. L. magyar nemzetiségű, román állampolgár vádlottat. Ezért őt a bíróság életfogytig tartó fegyházra, Magyarország területéről történő 10 év kiutasításra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság kimondta, hogy a vádlott legkorábban 28 év elteltével bocsátható feltételesen szabadságra.

Az ítélet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

Rugdosta, ököllel verte, megtaposta

Az 1971-es születésű vádlott és a cselekmény idején 83 éves édesanyja viszonya hosszabb idő óta feszült volt. A vádlott úgy vélte: az anyjának nagy szerepe van abban, hogy korábbi párkapcsolatai, így a házassága is megromlott. Úgy gondolta, hogy az anyja terrorizálja, idegileg kikészíti, az életét is ő tette tönkre. Mindenért az anyját hibáztatta, emellett nagyon kötődött is hozzá.

Kapcsolatuk 2017. április 14-től, Marosvásárhelyről Mezőhegyesre költözésük után tovább romlott, mert a vádlott egy idő után vissza akart költözni, míg az anyja nem. Ugyanakkor a vádlott anyagi helyzete miatt nem tudott a sértettől különköltözni.

Konfliktusaik miatt rendszeressé váltak anya és fia között a veszekedések, és egy idő után a vádlott bántalmazni kezdte a sértettet. Előbb csak tenyérrel ütötte a fiú az anyját, majd már rugdosta, ököllel verte, meg is taposta az idős asszonyt. A bántalmazásokat a sértett hangtalanul tűrte, nehogy a szomszédok tudomást szerezzenek a vádlott cselekményéről.



A vádlott háromszor is különösen durván megverte az anyját, aki 8 napon túl gyógyuló sérüléseket is elszenvedett. Az első nagyobb bántalmazásra 2017. április 30-án este került sor, míg az utolsó, az asszony halálát okozó bántalmazást a sértett 2017. május 25-től 26-án az esti órákig szenvedte el. Ez idő alatt a fia többször is megverte, megrugdosta, megtaposta. A verések következtében a legyengült asszony előbb eszméletét veszítette, majd meghalt.

A vádlott a sértett eszméletlen állapotba kerülése után, május 26-án az esti órákban értesítette a mentőszolgálatot, de a kiérkező mentősök már nem tudták újraéleszteni az időközben elhunyt asszonyt.