Sok száz zsáknyi szeméttől szabadult meg Szeged - fotók

A hétvégén zárult a Te Szedd – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért mozgalom. Az egész héten át tartó program végén, szombaton is a város számos pontján járták önkéntesek zsákokkal a kijelölt területeket, hogy azokat megtisztítsák. Délelőtt például a rotarysták a Tisza árterét takarították ki: harmincan száz zsáknyi, a víz által ide hordott, illetve hajléktalanok által széthagyott hulladéktól szabadították meg a Gergő Ligetet és a Rotary tanösvényt, illetve a folyó partját. Délután Klebelsberg-telepen gyűjtötte több, civilekből álló önkéntes csapat a szemetet. A vasúti átjáró környékén egy nagyjából 30 fős társasággal találkoztunk.

- Leginkább üvegeket, cigarettásdobozokat és zsebkendőket találtunk. Szerencsére sokkal kevesebb most már a szemét, mint 4-5 évvel ezelőtt. Akkor megtöltöttünk közel 40 zsákot – mondta Makra Jánosné Mari, akinek gyerekkori emlékei miatt különösen kedves ez a környék.



– Ez volt a legjobb szánkózóhely és itt találkoztak a kecskésiek és a hattyasiak egymással

– mesélte.



– Az a baj, hogy ha valaki itt lerak egy zsákot, az vonzza a többit. Nem is értem, ha már utaztatja, miért nem a szeméttelepre viszi – elmélkedett Orbán Zsuzsa, aki szerint e tekintetben most a buszmegálló a legkritikusabb pont.

- Azért jöttem, mert anya mondta. Meg kicsit már ki is kellett mozdulni – mesélt a nyolcéves Gusztonyi Dániel arról, miért szed szemetet. – Kicsit fárasztó, de azért jó program. Találtam már autódarabot is – mutatta szerzeményét. Édesanyja, Schmidt Zsuzsa elárulta, évek óta önkénteskednek a szemétszedésen az egész családdal. – Annyi gusztustalanságot gyűjtöttünk már össze, hogy a gyerekek biztos, hogy még rutinból sem fognak soha eldobni semmit.

Pénteken a Szabadkai úton is összeszedték a szemetet, eltűnt a sok nejlonzacskó.

Kicsit távolabb, a Kandó Kálmán utca végén lévő kiserdőben jóval kisebb társaság takarított: négy felnőtt és hat gyerek. – A legkisebbnek nem tetszett a gumikesztyű, így ő csak játszik, a többiek viszont lelkesen dolgoznak – beszélt a munkamegosztásról az egyik édesapa, Attila. A csapat kidobott ágyat is talált, azt is elszállíttatják. – Nem nehéz munka, csak akkor, ha már tele van a zsák – foglalta össze tapasztalatait Ádám, majd gumicsizmájában már szaladt is tovább.

A Te Szedd mozgalomra országosan több mint 3000 helyszínre közel 240 ezer önkéntes résztvevő jelentkezett. Csongrád megyében összesen 114 szedési helyszínen több mint tízezer önkéntes regisztrált, ebből Szegeden 2200-an gyűjtötték a szemetet 49 helyszínen.