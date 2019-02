Sufnituning Röszkénél: hullámpalából fabrikáltak dupla alvázat, abban csempészték a cigarettát

A NAV munkatársai egy osztrák autót ellenőriztek Röszkén. A jármű szerb sofőrje úgy nyilatkozott, hogy bejelenteni való árut nem visz magával.

A pénzügyőrök a nyilatkozatot elfogadták, azonban kockázatelemzés alapján az autó tüzetes ellenőrzése mellett döntöttek. A tételes vizsgálaton a hátsó üléssorok közül, egy kartondobozból is került elő adózatlan cigaretta, de most jön az ügy legszebb része. Úgy gondolták, az is feltűnésmentes megoldás, ha hullámpalát rögzítenek az alvázra, és oda is rejtenek csempészárut. A két rejtekhelyről összesen 150 doboz adózatlan cigarettát szedtek elő.

A több százezer forint értékű füstölnivalót a NAV munkatársai lefoglalták. Csalás miatt feljelentést tettek, emellett megközelítőleg hétszázezer forint bírságot is kiszabtak, amelyet a szerb sofőr a helyszínen megfizetett.



