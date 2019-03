Szabadidős turisztikai attrakciókat terveznek Sándorfalván

A program során Sándorfalván bivalyrezervátumot hoznak létre, és olyan GPS-alapú mobilalkalmazást fejlesztenek, amely körbevezeti a látogatót a kisvárosban, bemutatva a helyi nevezetességeket. A projekt részeként kiépítik Sándorfalva városmarketingjét is azért, hogy a település szabadidőparkját, a Nádastót Csongrád megye legnépszerűbb szabadidős turisztikai attrakciójává tegyék. A pályázatban különféle eszközöket is beszereznek, ennek folyamata jelenleg is zajlik.



A tavaly októberben megrendezett „PhotoSafari" rendezvény is a projekthez kapcsolódik: a Sándorfalva és környékének természeti értékeiről profi fotósok által készített fényképeket felhasználják a projektben megjelenő kiadványokban.