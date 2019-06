Szegeden kerek a történet Király György számára

Király György Áttetsző csend című alkotásával. Fotó: Kuklis István

Király György 2007-ben adott be először munkát a nyári tárlatra, rögtön ki is állították. Akkor még diploma előtt állt. Idén két művet adott be, ebből az Áttetsző csend lett a nyertes, a Reök-palota második emeletén kapott helyet.– A munkám a Különös csendek sorozat része. Csendéleteket tartalmaz, az egyetemen is hasonló sorozattal diplomáztam – mondta a művész.Annak idején egyik kollégája letett a műterembe pár régi bádog- és fémtálkát, hogy akinek kell a jelenlévők közül, az vigye. Mikor mindenki elment a nap végén, Király György ott maradt, s elkezdett csendéletet festeni a magukra hagyott tárgyak alapján. Jövedelmező volt ez, hiszen később kapott egy ösztöndíjat Olaszországba is.– Van, hogy megmarad a képek drámai formaszerűsége – mondta a sorozatról. – Hat éve fut ezen a néven, három éve pedig a Nemzeti Kulturális Alap is támogatja.Úgy véli, bezárult egy kör Szegeden, persze pozitívan. Innen indult, s most itt kapott díjat, ami összeköti őt a korábbi emlékeivel. – Angol szakon kezdtem el tanulni az egyetemen, akkor még nem is festettem. Szellemi önbizalmat a munkához Szegeden találtam, ez adta a kezdőlökést. Majd jelentkeztem a Képzőművészeti Egyetemre. Ki kellett tanulni a szakmát, így sokat gyakoroltam, széles skálán mozogtam. Délelőtt néha portrékat festettem, délután már aktot, este olykor tájképet. Viszont idővel átvette a fő motívum szerepét a csendélet. Úgy véli, a nyári tárlat régen eklektikusabb volt, mostanra egységesebbé vált. Mikor körbejárt a palotában, sűrűn megállt egy-egy kép előtt, annyira lenyűgözték kortársai.