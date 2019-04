Szegedi lézer oldhatja meg az atomhulladék kezelését

– A kulcskérdés, kifejleszthető-e egy lényegesen olcsóbb, egyszerűen kezelhető neutronforrás

Magyar–francia–amerikai együttműködés indul a Szegedi Tudományegyetem vezetésével: egy konzorcium jöhet létre a nukleáris hulladékok könnyebb kezelését szolgáló eljárás kidolgozására az ELI lézerrendszerének felhasználásával. Az erről szóló szándéknyilatkozatot Palkovics László innovációs és technológiai miniszter Egyesült Államokban tett látogatása alkalmából írták alá pénteken –A nukleáris hulladék kezelésében speciális kihívás az évezredes távlatban is biztonságos elhelyezés, ennek módja lehet az úgynevezett transzmutációs eljárás. Az ötlet nem új, már évtizedek óta ismert, hogy ezzel az a radioaktív hulladék kezelése könnyebbé válik. Itt a nukleáris hulladék összetevőit szétválasztják, majd ezek közül a hosszú felezési idejűeket gyorsan lebomló magokká alakítják. Ám a gyakorlati alkalmazást szinte lehetetlenné teszi, hogy a szükséges neutron csak nukleáris reaktorokban vagy gyorsítókban állítható elő.– fogalmazott Szabó Gábor professzor.Rovó László rektor hangsúlyozta, ha ez a tudománytörténeti jelentőségű megoldás sikerül, annak az orvosok is óriási hasznát látják majd, nemcsak a fizikusok. A professzor kifejtette, az SZTE Magyarország legjobb egyetemeként arra törekszik, hogy oktatási, tudományos és innovációs területen is a világ élvonalába tartozzon, és a kutatók számára megfelelő hátteret biztosítson.A 2018-ban fizikai Nobel-díjjal kitüntetett Gerard Mourou, a párizsi Ecole Polytechnique professzora olyan javaslatot dolgozott ki Toshiki Tajimával, közösen, amely a legnagyobb akadályt lézeres gyorsításon alapuló neutronforrással küszöbölné ki. Utóbbi úr a University of California professzora, egyben a TAE Technologies tudományos igazgatója. Valamennyien hangsúlyozták, és a számítógépes szimulációk is azt mutatták, hogy a gyakorlati megvalósításra a szegedi lézerrendszer kínálja a legjobb esélyt. Ezért is támogatja kormány a programot 3,6 milliárd forinttal, és ezért rendeznek a kutatási program keretében ősszel tudományos tanácskozást Szegeden.