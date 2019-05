Szegednek írt egyházi zeneművet: vasárnap mutatják be Dobszay-Meskó Ilona Due Psalmiját

Fotó: Leiner András

– Szegeddel régi a kapcsolatom. A szimfonikus zenekarral és a saját együttesemmel, a Ventoscalával is szerepeltem már itt. Mindig örömmel fogadom a felkéréseket – mesélte Dobszay-Meskó Ilona dirigens, zeneszerző, akit a szeged önkormányzat télen keresett meg azzal a kéréssel, hogy komponáljon egy művet egyházi tematikában.– Felmerült a miseszöveg gondolata is, de ezúttal nem a liturgiába illeszkedő művet írtam, hanem két gyönyörű zsoltár mellett állapodtam meg. Ezeket éreztem épp aktuálisnak – mesélte a műről, amely a Due Psalmi nevet kapta, annyit tesz, két zsoltár.„A mélységből kiálltok fel Hozzád" – szerepel a 129. zsoltárban. Dobszay-Meskó Ilona szerint minden ember volt már szorult helyzetben. Ekkor végső elkeseredésében Istent kéri, hogy segítsen. Ő is megtapasztalta már évekkel ezelőtt, de a hála érzését is, ami ezek után következik. A 91. zsoltár válaszként buzdít arra, hogy mindig bízzunk Istenben.– Nem ismertem ezelőtt a kórust, viszont az interneten több felvételt is megnéztem róluk. Nekik sokat jelent, hogy kifejezetten a számukra szerzett valaki zenét. Megtisztelő, hogy éppen rám esett a választás.A zenemű vasárnap debütál a nyilvánosság előtt. A zeneszerző maga is eljön megnézni az előadást.Azt is elárulta, mostanában hangszereli a trombitaversenyét, s hamarosan egy szólógitárdarabot ír. A nyár végén pedig a tervek szerint elkezdődik miséjének komponálása.