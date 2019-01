Színház a színházban - a könyvtárból

Egy társulat kalandos életébe pillanthatnak be a nézők. Michael Frayn darabját Galambos Péter rendezésében február 8-án láthatják. Tegnap közönségtalálkozót tartottak a Somogyi-könyvtárban. – Kusza szálak bontakoznak ki, izgalmas lesz – ígérte a rendező; az is kiderül a darabból, hogyan teheti tönkre az emberi önzés a közös érdeket. – A műben mindig a rendezőasszisztensen, Poppyn verik le a balhét – mesélte el Varga Mónika, aki a valóságban Galambos Péter asszisztense. A közönség azt is megtudhatta, mi is pontosan a dolga a dramaturggal, Ernyei Beával együtt. Menczel Andrea egy bakiját is elmesélte, amire vevő volt a rendező, így bekerült a produkcióba. Azt is megtudhattuk Szívós Lászlótól, hogy a színész egyik legfontosabb dolga a figyelemmegosztás. – Itt egy rendezett káoszt kell előadnunk – tette hozzá Bánvölgyi Tamás, aki az ügyelőt játssza.