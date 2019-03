Szinte az egész város megsemmisült - emléktáblát avattak a történelmi vízmércénél Szegeden

Az 1879-es nagy árvíz évfordulójáról az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is megemlékezett kedden: az Ativizig vezetői az áldozatok és újjáépítők tiszteletére emléktáblát helyeztek el a szegedi belvárosi partfalon, a történelmi vízmércénél. Az eseményen Kozák Péter igazgató úgy fogalmazott, 140 évvel ezelőtt a város szinte teljesen megsemmisült. Ekkor a régi alföldi város elpusztult, de helyén egy korszerű európai város épült fel. Az Ativizig vezetői – Kozák Péter mellett Gazdag Erzsébet és Kádár Mihály igazgatóhelyettes – közösen avatták fel az emlékművet. Nagy Sándor alpolgármester elmondta: a város feladata az árvízvédelmen túl az is, hogy a Tisza-partot élhetővé, szebbé tegyék, most ezen dolgoznak.Az ünnepség zárásaként a vízügyi igazgatóság, a város, a megyei mérnöki kamara képviselői, valamintkoszorút helyeztek el az új emléktáblánál.