Tanúk meghallgatásával folytatódott a K'Art-ügy

Itt is vannak károsultak

A tárgyalás előtt tartott sajtótájékoztatót Szabó Bálint. A jogász az ügyet Hódmezővásárhely Szeviép-ügyének nevezte. Szerinte a K’Art cégcsoport nem fizette ki vásárhelyi és térségbeli alvállalkozóit, és 800 millió forint tartozást hagyott hátra. – Ennek kapcsán egyelőre a két felszámolóbiztos ül a vádlottak padján, de abban bízunk, hogy nemcsak az elkövetők, hanem az ügy haszonélvezői, azaz a Kendi család és adott esetben a vásárhelyi polgármester is követi a felszámolók sorsát – mondta. Szabó Bálint arra is felhívta a figyelmet, hogy szerinte a Kendi családhoz „ezer szálon kötődő" Márki-Zay Péter az elmúlt fél évben működő vásárhelyi vizsgálóbizottságban nem volt partner a kártalanításban. Azt is elmondta, hogy a K’Art a Botka László vezette szocialista szegedi önkormányzatnál is sikeresen működött. Ők újították fel a Tisza-parti Általános Iskolát, amelyet Kendi Imre, a Jobbik 2014-es vásárhelyi listavezetője és Botka László közösen adott át.

A hódmezővásárhelyi Balogh Imsi Sportcsarnokot finanszírozó K’Art cégcsoport felszámolását lebonyolító vállalkozás képviselőit hallgatta meg tanúként a Szegedi Járásbíróság kedden. A mostani tárgyaláson arról a cégről kérdezték a tanúkat, amelyről a vád szerint a valós értékénél tízmillió forinttal kevesebbért mondtak le az állam javára a felszámolók.A felszámolást végző Kurátor Kft. ügyvezetője a rendőrségnek tett vallomásában még azt állította, hogy „nem folyt bele" a felszámolási eljárásba, azonban most a bíróság előtt már azt mondta, hogy tisztában volt a folyamatokkal.– A felszámolási eljárásról azt tudom mondani, hogy én is így csináltam volna, ennél hatékonyabban nem lehetett volna eljárni – fogalmazott a cégvezető.Miután a tanú többször is ellentmondott korábbi vallomásának, az ügyész azt kérte, hogy a következő tárgyalásra idézzenek be egy korábban már meghallgatott tanút is. Utána egy, a Kurátor Kft.-nél külsősként dolgozó, de a folyamatokra szintén rálátó közgazdászt hallgatott meg a bíróság. Ő többek között arról beszélt, hogy az állam képviselője kínálta fel nekik a 3 és fél millió forintot, amelyet ha nem fogadtak volna el, akkor semmi sem térült volna meg a befektetésből.– Ha ezt nem fogadjuk el, akkor azért jelentettek volna fel minket, mert a hitelezők nem kaptak volna semmit – tette hozzá.A vásárhelyi önkormányzat még 2006-ban döntött a sportcsarnok megépítéséről. Ezt és a hasonló beruházásokat akkor azonban szinte csak akkor támogatták, ha az úgynevezett PPP konstrukcióban építik. Ez a meglehetősen bonyolult konstrukció Vásárhelyen úgy nézett ki, hogy a korábbi jobbikos politikushoz, Kendi Imréhez köthető K’Art saját költségén megépítette és működtette a csarnokot, amelynek használatát pénzért átengedte az önkormányzatnak.Azonban a városnak az évek alatt ez már akkora terhet jelentett, hogy a szerződések felülvizsgálatát kezdeményezték. Ennek lett a vége az, hogy a K’Artot végül felszámolták, az ügyészség szerint azonban legalábbis szabálytalanul. Így most a két felszámolót csődbűntettel vádolják. Ráadásul az előbb említett tízmilliós ügy csak egy részlete a pernek, ugyanis a per tárgya a komplett K’Art cégcsoport. A teljes hiányzó összeg az ügyészség szerint pedig csaknem 130 millió forint.A per áprilisban folytatódik.