Terítéken Kiss Attila mandátuma: a megyei közgyűlés elnöke szerint meg kell szüntetni a jogsértő állapotot

Folytatódik a Kiss Attila megyei önkormányzati képviselő mandátumával kapcsolatos huzavona. A makói jobbikos politikus mandátumát arra hivatkozva vonta meg a közgyűlés, hogy a Makói Csípős című internetes újságot kiadó Sándor Móricz Egyesület elnöke, s az önkormányzati törvény szerint ez a tisztség összeférhetetlen képviselői megbízatásával, Kiss méltatlanná vált a posztjára.Az érintett vitatta a döntés jogszerűségét, a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordult. A január 21-én megszületett végzés pedig hatályon kívül helyezte a közgyűlés határozatát, mivel nem szerepelt benne, milyen indokok alapján mondták ki a méltatlanságot. Kakas Béla , a megyei közgyűlés elnöke a megyei önkormányzat közleményében így reagált erre: „A bíróság az összeférhetetlenség fennállását érdemben nem vizsgálta, azaz nem hozott érdemi döntést a Kiss Attilával kapcsolatban megállapított összeférhetetlenségről és méltatlanságról. Ez azt jelenti, hogy az összeférhetetlenség és a méltatlanság továbbra is fennáll, a megyei közgyűlésnek pedig törvényi kötelezettsége, hogy megszüntesse a jogsértő állapotot". Az elnök sajnálta, hogy a Jobbik által kiadott közlemény után csak négy nappal kapta meg magát a határozatot, ezért eddig érdemben nem tudott reagálni. A Jobbik kommunikációját az ügyben félrevezetőnek tartja.– Nem megyek el – nyilatkozta lapunknak Kiss Attila arra a kérdésre, részt vesz-e a közgyűlésnek azon az ülésén, amely megint az ő összeférhetetlenségét vizsgálja. – Én októberben lemondtam az egyesületi elnöki posztomról. Nem is értem, hogyan fog hozzá ismét a megyei közgyűlés ehhez, ha a bíróság határozata ellen nem lehet fellebbezni. Most ismét találnak egy képviselőt, aki benyújt egy ilyen indítványt ellenem?