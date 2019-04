Troliszületésnap Szegeden: 40 éve gurult ki az első járat - fotógaléria

a klasszikus trolit és az elektromos buszt próbálja ötvözni. Vagyis a belvárosban troliként áramszedővel közlekedik, míg a külvárosban lekapcsolja az áramszedőjét, és anélkül is képes lesz akár 20 kilométert is megtenni.

– Ez egy igazi születésnap, negyven évvel ezelőtt pont ezen a napon indult el a troliközlekedés az orosz járművekkel. Akkor legalább ekkora nyüzsgés volt a Pulz utcai telepen, mint most itt – magyarázta Majó-Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság igazgatója. Anno kilenc darab ZIU–9-es járművet vásároltak, az első járat az 5-ös számot kapta, amely a Bartók Béla tér és Újszeged között közlekedett. Az esemény azért is volt jelentős, mert Budapest után első vidéki városként Szegeden gördült ki az első trolibusz. Ma már naponta hét vonalon 50 ezer embert utaztatnak 60 járművön.A múlt mellett a jelen is szóba került az ünnepségen. Nagy Sándor alpolgármester hangsúlyozta, nemrégiben négy Solaris Trollino 12 AC elnevezésű trolit vásárolt a társaság a csehországi Chomutovban. A 2006-os járműveket teljes felújítás után még az idén, fokozatosan forgalomba is állítják. Az egyik már elkészült, megkapta a szegedi trolik piros színét, a tervek szerint május végén forgalomba is állhat, míg a másik három ősszel. – Ilyen trolik nem futottak még az országban, ezért engedélyeztetésük, vizsgáztatásuk hosszabb időt vesz igénybe. Reményeim szerint év végére a teljes szóló troliflotta alacsony padlós lesz Szegeden – hangsúlyozta Majó-Petri.Azt is megtudtuk, fejlesztésekben is gondolkodik a szegedi társaság, vallják: az elektromos közlekedésé a jövő. Ezért az SZKT egy európai konzorcium tagjaként olyan kísérleti jármű fejlesztésén dolgozik, amelyEzen a napon a régi járművek kedvelőinek nagy örömére szolgálatba állt egy régi ZIU–9-es, melyet a végállomáson csíptünk el fotós kollégámmal. Sofőrje, Vizvári Sándor kollégáitól kapott trolibuszt ábrázoló nyakkendőben ült a volánnál. Elárulta, kihívás vezetni, mert csak baloldali fékpedálja van. Ráadásul lassabban is halad vele, mert a veterán járművek szerelmesei lépten-nyomon fotózzák a járgányt. Ahogy ezt, a többi trolit is fellobogózták a szülinapon, a közlekedési szakemberek pedig szakmai konferenciával ünnepeltek.