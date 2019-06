Új elemmel bővült a Skate-park

Most újabb, ezúttal örvendetes állomáshoz értek az extrém sportok szerelmesei. Sikerült kijárniuk, hogy a ligetben zajló fejlesztések során tönkretett piramiselem helyére az Alapközmű Kft. új elemet helyezzen ki.– Körülbelül másfél millió forint értékű eszközzel bővült a pálya. A box a görkorisoknak, a deszkásoknak, a rollereseknek és a BMX-eseknek egyaránt jó, hiszen lehet rajta ugrálni és csúszkálni, új mozdulatokat kipróbálni, ez hasznos dolog a mi sportágunkban. Hálásak vagyunk érte, ahogyan azért is, hogy a város pályázatot nyújtott be a park felújítására egy kormányzati kiírás keretében, ennek sikerességéért a Fidelitas is lobbizik – nyilatkozta lapunknak Vojnár Gábor, a gördeszkások képviselője. Azt mondja, vannak civilek is, akik folyamatosan új elemekkel bővítik a pályát, szükség is van rá, hiszen vasárnap délutánonként akár ötvenen is vannak a parkban. Megtudtuk, augusztusban deszkásversenyt szerveznek az újszegedi Erzsébet ligetben.