Vásárláshoz és bővítéshez is kérhető csok júliustól

Július elsejétől jelentősen bővül az otthonteremtési program hazánkban, ugyanis már használt lakásokra is felvehető lesz a kedvezményes, garantáltan legfeljebb 3 százalékos kamatozású hitel, mely 25 évre szól. Használt ingatlanok vásárlására vonatkozóan eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt, amely korábban a csok felvételének feltétele volt. Jelentős forrásokhoz juthatnak így a házaspárok. Megkérdeztünk egy független pénzügyi szakértőt, mit is jelent ez a kölcsön, milyen feltételei vannak.– A 35 millió forintos értékhatár már az év elején módosult az új ingatlanok vásárlásához felvehető csoknál, a használt lakáshoz igényelhető támogatásnak pedig már nem is feltétele – részletezi Pintér Aurél.– Azonban én mindig azt mondom, hogy csakis azoknak az ügyfeleknek ajánljuk ezeket a lehetőségeket, akik valóban tudják fizetni a törlesztőt, akkor is, ha probléma történik a családban. Ugyanakkor érdemes több banktól ajánlatot kérni, mert bár ugyanazok a feltételek az összeg felvételénél, visszafizetéskor változhat az ár, ezért javasolt független pénzügyi tanácsadóhoz fordulni.A júliustól érkező támogatást már egy gyermek esetén is kérhetjük, ehhez legalább 40 négyzetméteresnek kell lennie az ingatlannak, 600 ezer forint jár hozzá. Két gyermeknél már változik a feltétel, nem mindegy, hogy lakást vagy házat veszünk, mert az előbbinél 50, míg az utóbbinál 80 négyzetméter a minimum. Ha újat veszünk, 2 millió 600 ezer, ha régit 1 millió 430 ezer jár.Három-négy gyermeknél már 10 milliót kapunk új lakásra, használtnál három gyerek esetén 2,2 millió, négynél 2,75 millió kérhető. Fontos, hogy már az is új háznak minősül, ami régi ingatlan alapjaira épül.A szakember tájékoztatása szerint nemcsak vásárlásra használhatjuk a támogatást, hanem bővíthetjük belőle a meglévő ingatlant is, a minimális négyzetméter-feltételek azonban itt is érvényesek. Sőt, önerőként is használhatjuk a pénzt. Érdemes azt is tudni, hogy az összegben akkor is részesülhetünk, ha már van két, három vagy négy 25 év alatti gyermekünk, és korábban nem vettük igénybe a szocpolt.Az Open House Kft. irodavezetőjével megnéztük a szegedi helyzetet. Kardos Zoltán azt mondja, már most dübörög az ingatlanpiac, de az eladások száma láthatóan megugrik majd, ha életbe lép az új kormányzati intézkedés.– Ez a kezdeményezés jó az építőiparnak és a lakosságnak egyaránt, mindenkinek pozitív lehetőség. Jelenleg mintegy kétszáz olyan lakás van a városban, amire már most kérhető lenne a kedvezményes csok. A keresleti piac tombol: irányáron vagy afelett viszik az ingatlanokat, a legtöbben nem tesznek különbséget használt és új között. De az újakat már a tervezőasztalról eladjuk. Már a három gyerek után járó 10 millió forint sokakat megmozgatott, de ez most minden gyerekesnek kedvező – hangsúlyozta az irodavezető.