Veszélyes, és útban is van a hajóroncs, várhatnak az újabb apadásra - Nincs kint a vízből a Szőke Tisza

Jobb sorsra várva a téli kikötőben. Nyomokban hajót is tartalmaz. Fotó: Kuklis István

Az utolsó négy évtized



A hajót 1977-ben vonták ki a vízi úti forgalomból a Soroksári-Duna-ágban. 1979-ben vásárolták meg a városnak a hajót, amelyet Szegedre vontattak. 1990-ig étteremként és bárként üzemelt, az orr-részénél strandolni is lehetett. 1990 és 2000 között népszerű diszkóként üzemelt – a JATE, Gyöngye, Hajó Bermuda-háromszög részeként –, majd 2000-ben a város átadta a hajójavító telepnek, hogy felújítása után a tápéi kikötő dísze legyen. Ez nem történt meg. A hajó állaga 12 éven át romlott, míg 2012-ben léket kapott, és elsüllyedt.

A legendás Szőke Tisza hajó tavaly lett volna 100 éves. Emlékeztek rá filmvetítéssel és más módon is, ám az elbontás és a védetté nyilvánított alkatrészei ügyében nem történt előrelépés. Idén november közepén az SZTE jogi karán a Szegedi Közéleti Kávéházban volt szó a hajóról – a beszélgetést Szilágyi Árpád városvédő polgár vezette.A hajó sorsa 2012-ben pecsételődött meg, ekkor süllyedt el a tápéi téli kikötőben. Sokak szerint a visszavonhatatlan már korábban megtörtént, amikor 2000-ben az akkori tulajdonos a leromlott szerkezetet úgy erősítette meg, hogy a hajó alját betonnal öntette ki. Még ezután is több terv született a felújítására, ám az örökségvédelem egy idő után menthetetlennek nyilvánította. Bontásra eladták egy fémkereskedőnek, azzal a kikötéssel, hogy a kormánykereket és a hajó meghajtását biztosító gőzgépet és még néhány alkatrészt mentsen meg az utókornak.Időközben a bontó cég is bejelentette a csődöt, a hajó alsó vasszerkezete így máig a vízben van a legértékesebb egységekkel – egyebek között a gőzgéppel. Pedig ritka, hogy ilyen alacsony a Tisza vízállása, még ha a rekord idén nem is dőlt meg Szegeden, mint ahogy az a Dunán történt. Jobb feltételek nemigen várhatók a bontás befejezésére és a gőzgép kiemelésére, így a roncs jövője nem sok jóval kecsegtet.A hajómaradvány már régen esztétikai környezetszennyezés, amelyet hol a parti zöld takar jótékonyan a töltésen futók és kerékpározók elől, hol a magasabb vízállás. Emellett veszélyes: idén egy méretesebb ponton is fennakadt a hajó város felőli végén, levontatásához meg kell várni a magasabb vízállást. Egy jó ideje már útban is van, és nem csak a horgászoknak. Lassan a Mahart Tiszayacht Kft. birtokában lévő csónakkikötő bővítésének is akadálya lehet.Szilágyi Árpád változatlanul aggódik a hajó maradékának sorsáért, és nem tudja, hogy a már kiemelt, védetté nyilvánított alkatrészekkel mi lesz. Úgy véli, a gőzgépbe a kiemelés után még élet lehelhető, és köréje akár hajó is építhető, de ez nagyon távoli jövő.