Zöld fűtésért fúrják meg Szegedet: 2 hónapig járhat nagy zajjal egy-egy kút létesítése

Az Etelka soron már fúrják Európa második legnagyobb geotermikus rendszerének első kútját. Ezzel fűtik majd a tervek szerint Felsőváros egy részét és az új uszodát is. Fotó: Karnok Csaba

– Valóban nagy zajjal jár a geotermikus kutak fúrása. Egy-egy kút furásának munkálatai három-négy hónapig tartanak, ebből két hónap hangos munkavégzést jelent – magyarázta Kóbor Balázs, a Szetáv Kft. ügyvezetője. Ahogy szerdán megírtuk , geotermikus kút is épül az új uszoda mellett, éjszaka is hatalmas zajjal dolgoznak az Etelka soron.Megtudtuk, megkezdődött az a beruházás, amelyben 27 geotermikus kutat fúrnak Szegeden a következő öt évben.– Kilenc nagy geotermikus rendszer építésére nyert támogatást a szegedi távhőszolgáltató konzorciumban a Geo- Hőterm Kft.-vel és a Nemzeti Fejlesztési Programirodával. Az ötéves program most kezdődött el, ebben az évben a tervek szerint két kutat fúrunk le, és talán a harmadikat is elkezdjük – részletezte Kóbor Balázs.Egy-egy geotermikus kör beruházása két és fél milliárd forint, erre 45 százalék európai uniós támogatás érkezik. A kilenc távfűtő geotermikus kör elsősorban a Szetáv távfűtőműveit, hőközpontjait fogja fűteni, emellett más intézményeket is: így a fedett uszodát, a polgármesteri hivatalt is, valamint később új fogyasztók, jellemzően középületek csatlakozhatnak rá.– Hat városrészt kapcsolunk zöldenergiára, a fedett uszoda melletti Felsőváros más területeit, továbbá Odesszát, az Északi városrészt, Rókust, Tarjánt, valamint a belvárost. Ezzel Európa második legnagyobb geotermikus táv-hőrendszere lesz a szegedi, a reykjavíki távfűtőmű után – magyarázta a 21 milliárdos beruházás jelentőségét az ügyvezető.Elsőként a most épülő új sportuszoda mellett kezdték meg a munkát, amelyet várhatóan nyáron fejeznek be, így a tervek szerint Felsőváros egy részét ősztől már geotermikus energiával fűtik. A következő kutat Odesszában fúrják, várhatóan ősztől.– Ennek és a többinek is zajjal fognak járni a munkálatai. A kivitelező hanggátló falakat épít ez ellen, sőt a hatóságok szigorúan ellenőrzik ezt, amennyiben a kivitelező átlépi a megengedett hanghatást, súlyos büntetést kaphat. A fúrási munkálatok éjjel is zajlanak, óriási költség lenne, ha leállnának a gépek. A lakosság megértését és türelmét kérjük a munkálatok ideje alatt – mondta a hőszolgáltató vezetője.