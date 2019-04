Citerán is jól szól a Vuk és a Despacito: Szülővárosában, Szentesen is maradandót alkotna Debreczeni-Kis Helga

Nagyot fordult a világ az utóbbi években Debreczeni-Kis Hel- gával. A szentesi lány 2017-ben jutott be a Fölszállott a páva népzenei és néptánc-tehetségkutató döntőjébe, majd 2018- ban visszahívták a Döntők döntőjére, ahol a műsor addigi öt évadának legjobbjai között szerepelt. A népzenész a tévés fellépések után országszerte több városban is zenélt, külföldön pedig Szentpéterváron, Stockholmban és a bulgáriai Sumenben is megmutathatta a tudását.



– Manapság fellendülőben van a népzene és a néptánc, egyre népszerűbbek. Az emberek is egyre nyitottabbak ezzel kapcsolatban, és szerencsére a rendezvényszervezők is. Külföldön is többször játszhattam, nagy élmény volt például Szentpéterváron fellépni, ahol mindössze hárman képviseltük Magyarországot, a másik két fellépő ráadásul a Zeneakadémia tanára volt. Májusban Írországban játszom majd a helyi magyar közösségnek, júniusban pedig visszatérek Bulgáriába, Szófiában lépek fel egy kiállításmegnyitón – mesélt külföldi fellépéseiről a népzenész.



Debreczeni-Kis Helga a citera mellett több hangszeren is játszik: kobzol, hegedül és énekel is, emellett pedig a ZitheRandom formációban is zenél. Utóbbiban Dömény Krisztiánnal együtt citerás improvizációkat adnak elő, ahol a jazz, a népzene, a kortárs zeneszerzés és a könnyűzenei stílusok spontán keverednek. – Érdekes kísérlet népzenei hangszeren nem népzenét játszani. A Filharmónia Magyarország ifjúsági sorozatában léptünk fel általános és középiskolások előtt. Eljátszottuk nekik a Vuk és a Csillagok háborúja zenéjét, de még a Despacitót is citerán. Nagyon csodálkoztak, hogy ezeken a hangszereken hallják az általuk is ismert dallamokat – mondta mosolyogva Helga. A fiatal népzenész most harmadéves egyetemista, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanári képzésén tanul citerázni, kobzolni, tekerőzni és népi hegedűn játszani. Emellett nemrég tartott zitheRandomos partnerével együtt TedEx előadást Békéscsabán, szeptemberben kezdi el első önálló lemezfelvételét, májusban pedig a Magyar Rádió Márványtermében tart ősbemutatót Bozai Attila Kossuth-díjas zeneszerző a 70-es években citerára írt klasszikus mű- véből, amelyet a Bartók rádió is élőben közvetít majd.

A tanulás és a rengeteg elfoglaltság mellett is marad arra ideje, hogy tegyen szülővárosa népi kultúrájának meg- őrzéséért, rendszeresen szervez táncházakat.



– Otthon nem is tudják, mennyit emlegetik Szentest a Zeneakadémián a helyi tekerős, énekes és citerás hagyományok miatt. Én szeretnék otthon is maradandót alkotni, hogy az embereknek lehetőségük legyen Szentesen is táncházba járni. Moldvai táncházat szervezek, mert azt én is szeretem játszani, és a vendégeknek is tetszik, jól fogadták. Fontosak nekem a gyökerek és a közös élmények, kapcsolatok, egy táncháznak pedig közösségformáló ereje is van – vallja Debreczeni-Kis Helga.