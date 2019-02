Futottak a süldőmalacok után Nagymágocson - fotók

- Örülünk, hogy a helyiek mellett a környékben lévő településekről is érkeztek a disznótorunkra - mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere.- Két testvértelepülésünkről, Tornyosról és Mágocsról is jöttek vendégek. Ők is segítenek a disznók feldolgozásában - tette hozzá.Idén három disznót vágtak le a nagymágocsiak, egy 130 és két 150 kilósat. A mangalicát a derekegyházi Kőrösi család ajánlotta fel. A másik két sertést pedig az önkormányzat közmunkásai nevelték.A reggeli hagymás vér volt, az ebéd pedig sült kolbász. A finomságokhoz támogató jegy vásárlásával lehetett hozzájutni. A befolyt összegből a művelődési házban lévő könyvtárban ifjúsági sarkot alakítanak ki.A disznótoros napon kolbászgyúró versenyt rendeztek és tombolát is hirdettek, utóbbi fődíja egy malac volt. A böllérkvíz győztese pedig egy hátsó csülköt kapott.- Idén is megépítettük a ringet a malacfogó versenyhez. Annyiban változtak a szabályok, hogy nem elkapni, hanem megérinteni kellett a malacokat. A gyermek és felnőtt győztesek ajándékcsomagot kaptak - tudtuk meg a településvezetőtől.A nap sztárvendége Kocsis Janika volt.