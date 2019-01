Idén is a legjobb akar lenni a Szilver

Nem mondhatni, hogy unalmas éven vannak túl a szentesi táncosok, tizenöt-húsz világverseny és száz körüli nemzetközi verseny van a lábukban. Ezeken rendre a dobogó legfelső fokán állnak a szilveresek, vezetőjük mégis egy bronzéremre a legbüszkébb.



– A Szocsiban rendezett Európa-bajnokságon lett harmadik a formációs csapatunk – mondta lapunknak Szatmári-Nagy Szilvia, az egyesület vezetője.



– Magyarországon mindössze három egyesület vállalta fel, hogy nyolc párt készít fel, míg például a németek százötven egyesületből válogathatnak. Erre az eredményre vagyunk a legbüszkébbek, és persze arra, hogy folyamatosan ott vagyunk az élmezőnyben. Az ország százhuszonnégy tagszervezete közül huszonegy éve a Szilver a legeredményesebb egyesület.



A siker azonban nem a semmiből jön, a kulcs a kiváló szakmai munka. Az egyesületnél cél, hogy itt legyenek a legjobb tanárok, a táncosok pedig a legmagasabb szintű oktatást kapják meg. Jelenleg a Szilver és a Classic Művészeti Iskolában három megyét lefedve háromezer gyerekkel dolgoznak, az egyesületben pedig a legjobbak tehetséggondozása folyik, a gyerekektől a felnőttekig.



Száztíznél is több versenyzőjük van, akikkel több mint húsz tanár foglalkozik, köztük olyan kiválóságok, mint László Csaba, Páli Viktória, a Szepesi testvérek vagy Kiss Violetta és Hidi Balázs.



Szatmári-Nagy Szilvia elmondta, a céljuk az idei évben, hogy minél jobb eredményeket érjenek el, megtartsák az elsőségüket, illetve megújítsák a formációjukat. Az egyesület vezetője elárulta, ezenfelül egy nagy kihívás is vár rájuk 2019-ben, hiszen sikerült elérni, hogy a Szilver rendezheti Szentesen a Tíztánc Magyar Bajnokságot februárban. Ezt az elmúlt tíz évben a szövetség szervezte, ezért is kuriózum, hogy az egyesület lehet a rendező.