Még mindig napirenden a múzeum

A tavalyi költségvetéssel kapcsolatban Szirbik Imre elmondta, a kiadásokat döntően a helyi adóbevételekből fedezték. A polgármester kitért a Szentes előtt álló fejlesztésekre is: a jövőben bővülnek a városi bölcsődei férőhelyek, illetve egy napelemparkot is szeretnének kialakítani a Berki városrészben. A városvezető kijelentette: összességében egy stabil gazdasági helyzetben lévő várost ad majd át a jelenlegi képviselő-testület az utána jövőknek, erre lehet építkezni.



A vita során a képviselők a legtöbb időt a Koszta József Múzeumra fordították, Szabó Zoltán Ferenc és Krausz Jánosné is kiemelte, ellentmondást látnak a beszámolóban a növekvő látogatószám és a múzeum bevételének alakulása között. A testület végül egyhangúlag elfogadta a város 2018-as gazdálkodásáról szóló beszámolót.