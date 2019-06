Ötven millióból újult meg a hivatal Szentesen

Szentes – Új tetőt kapott Földhivatal épülete. Fotó: Hortobágyi Gyula

Megújult és a városképet is szépíti a Járási Hivatal pénteken átadott épülete, ráadásul az épületfelújításhoz szükséges csaknem ötven millió forintot saját költségvetéséből tudta kigazdálkodni a hivatal. A felújításoknál szem előtt tartották az épített környezet megóvását is. A rekonstrukció során a hivatal Ady Endre utca 13. szám alatti telephelyén, azaz a Földhivatali Osztály épületén födémcserét végezték el, az épület korábbi síkpala fedésű tetőszerkezete kerámiacserepet kapott, és a munkák során ideiglenesen leszerelt napelemrendszert is visszahelyezték. Az udvarban található üvegportálok műanyag nyílászáró-szerkezetet és fémlemezfedést kaptak. A belső udvar is teljesen átalakult: egy ott álló gépjárműtárolót elbontottak a területet díszburkolatot kapott és parkosították. Ezt a felújítást 34,1 millió forintból valósították meg.Az Ady Endre utca 22./B szám alatti telephely is megújult. Ott három állásos garázs épült, ennek köszönhetően minden jármű télen-nyáron fedett helyen tud majd parkolni. Ez a kisebb beruházás 15,2 millió forintba került.– Az épület, amelyben körülbelül huszonöt-harminc ember dolgozik, kívülről-belülről megújult, és Szentes város egyik legszínvonalasabb munkahelyévé vált az elmúlt évek tudatos ingatlanfejlesztési politikájának köszönhetően. Fegyelmezett és feszes gazdálkodás mellett, saját forrásból, külső támogatás nélkül tudtuk megvalósítani a felújításokat – mondta el lapunknak Tóth Flórián. A hivatalvezető kiemelte, amikor a kormányhivatal 2013-ban átvette, meglehetősen leromlott állapotban volt az épület, szigetelni kellett a homlokzatot, ki kellett cserélni a nyílászárókat, a belső átalakítás mellett pedig a légkondicionálást is ki kellett építeni.– A szépen felújított épület és parkosított kert nem csak a kormányhivatalnak válik dicsőségére, de a város egyik dísze is lehet – hangsúlyozta a Járási Hivatal vezetője.