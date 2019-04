140 km hosszú kerékpárút lesz a Garda-tó körül - Már el is kezdték építeni

Fotó: idnes.cz

Egy 140 km hosszú kerékpárút épül a Garda-tó köré. Az építkezés már folyamatban van, várhatóan 2-3 éven belül el is készül az út. Összköltségét 102 millió euróra (azaz több mint 32 milliárd forintra) becsülik.Az utat direkt úgy tervezték, hogy kezdők és haladók is kényelmesen használhassák majd. Vannak kifejezett hegyiszakaszok, az extrémebb sport kedvelőinek. Néhány részen sziklák között, szakadékok mellett is gurulhatunk. Amennyiben valaki kevésbé adrenalin függő, alternatív útvonalakon kikerülhető a legtöbb „rémisztő" szakasz, de ha be merjük vállalni, nagyon érdemes, hisz’ a látvány felbecsülhetetlen - írja az Álmaim Otthona