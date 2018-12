A karácsonyi hangulatba egy sorozatgyilkos ˝rondít bele˝ - íme a heti mozipremierek

A karácsony nem csak a szülők pénztárcáját, vagy idegrendszerét teszi próbára, de a Mikulás üzemében is nagy felfordulást okoz. Ajándékot gyártani a világ összes gyerekének nem kis feladat, és kész a baj, ha az óramű precizitással működő munkafolyamatok közé porszem kerül. És most az került. A végső nagy hajrá közepette Mikulás összes kis manóját kiüti a nátha, s megoldást csak 92 ezer doboz C-vitamin jelenthet. Ezért kel hát útra Miki, hogy a manóival egyetemben megmentse a karácsonyt is. Szánja egészen Párizsig repíti, ahol a 21. század nehézségeivel kell szembeszállnia ügye beteljesítése érdekében. Ez a kedves karácsonyi kaland felüdülés lehet a szezon tipikus filmjein szocializálódott, és kiégett nézők számára. Eredeti történetével és humorával jó kikapcsolódás az egész családnak.Mi lehet jobb, mint Jim Carrey humoros szerepben? Jim Carrey drámai szerepben. A gumiarcú Jim Carreynek igenis jól áll a dráma, vagy a ridegebb karakterek, erre volt kiváló példa, mind a A 23-as szám, mind az Egy makulátlan elme örök ragyogása. Ám a Sötét bűnök már más tészta. A történet szerint egy gazdag üzletember halála ügyében folyó nyomozás közben egy hasonló bűntényt feldolgozó könyvre bukkan a hatóság. Ez eset nem rázza meg túlságosan a szereplőket, mégkevésbé a nézőt. Az ezután következő unalom, vontatottság, és a film széthullása már csak hab a tortán. A gondterhes Jim Carrey mentené ami menthető, de rendezői instrukciók hiányában a filmmel együtt süllyed el. Feszült thriller helyett így csak egy lagymatag katyvaszt kapunk, ami egyébként egészen szép képekkel orepál.Lars von Trier visszatért Cannes-ba. Dantei pokoljárása, mely A ház, amit Jack épített címre hallgat, egy öt gyilkosságot elkövetett sorozatgyilkos története, melyet maga a “főhős" mesél el útja során társának, Vergiliusnak. A sokkoló képekben bővelkedő alkotás nem csak mint horror, vagy dráma állja meg a helyét, de létfilozófiai eszmefuttatásaival az értelmezés terén is új távlatokat nyit. A zseniális Matt Dillon mellett olyan színészeket láthatunk, mint Uma Thurman vagy Riley Keough, akik mesteri fokozaton valósítják meg a rendezőzseni Lars von Trier elborult, de nem öncélú vízióit.