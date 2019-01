Bezár a magyar kotyogógyár - Fél évszázad érdekességei

A szarvasi gyár, ahonnan kotyogó került szinte minden magyar háztartásba. A fekete zászló feltételezhetően a termelés leállásának szól. Fotó: MTI

Kultikus darabja a ma­gyar háztartásoknak a kotyogós kávéfőző. Nincs az a kapszulás, hipermodern darab, ami le tudná taszítani a trónról a hör­gő-fröcsögő, egyszerűségében nagy­szerű csodát, amivel utánozhatatlan presszót tudunk a vendégeknek főzni. Itthon an­nak a Szarvasi Vas-Fémipari Zrt.-nek köszönhetjük, ami bejelentette: bezárja a gyárát A gyár elődjét 1952-ben termelőszövetkezetként alapították, de a Szarvasi márka életében a hetvenes évek közepe volt a csúcspont. Ekkor majdnem kétezer alkalmazott dolgozott a Békés megyei városban azon, hogy kávéfőzők (és lámpák) tömege gördüljön le a gyártószalagról.1970-ben kezdődött a kotyogók gyártása, két évvel később a lámpáké is elindult. Kávéfőzőkből évente százharmincezer darabot készítettek, amik népszerűsége annak is köszönhető, hogy nincs szükség elektromos áramra a működésükhöz. Csak rátesszük a tűzre, felforr a víz, és kész.Persze a téma avatott szakértői tudják: a tökéletes, krémes kávéhoz megannyi dolgot kell pontosan betartani az őrlemény mennyiségétől (tele kell rakni a szűrőt, de tilos tömöríteni!) a beletöltött víz hőfokán át (meleg legyen!) a gáz idejében elzárásáig (és a kotyogó gyors, hideg vizes lehűtéséig).Ezt a típusú kávéfőzőt eredetileg egy olasz fémipari mérnöknek köszönhetjük, nem véletlen, hogy Magyarországon kívül Itáliában van még nagy kultusza.Alfonso Bialettinek a korabeli háziasszonyok által használt „mosógépek" adták az ötletet 1933-ban, azok alapján tervezte meg a kávéfőzőjét. Ám többször is felvetődött a kérdés: valóban az övé az „igazi" kotyogós, az, amit ma annak hívunk?Többek szerint az olasz főző még nem az, ugyanis a mifelénk gyártott kotyogó a benne található szelepnek köszönheti pöfögő és igencsak erős mivoltát.– Még a kotyogó nevet is magyarok adták neki, akik akkoriban nem is tudtak az olasz kávéfőzőről. Vagyis a magyar kotyogó nem egy koppintás, hanem teljesen eredeti magyar termék – mondta a Borsnak Zalavári József formatervező.– A II. világháború után a magyar hadiipari mérnököket a háztartási gépekre állították át. Ők találták ki a súlyszelep és bajonettzár kombinációját, utóbbi azóta is teljesen egyedülálló a világon, de a súlyszelep sem jelenik meg olyan egyszerűen másutt, mint a magyar kotyogókban – tette hozzá a szakember, aki a Szarvasinak többször is tervezett.Ugyanezt a kombinációt az olaszok sokkal később találták csak ki, márpedig ettől kapja a jellegzetes, kotyogó hangot a főző.Még azokban a háztartásokban is, ahol elektromos kávégép van, rejtőzik a konyhaszekrény mélyén vagy a spájzpolcon egy strapabíró kotyogó.Arra az esetre, ha megadná magát a modern főző, ami bonyolultabb, így több benne a meghibásodás lehetősége is. Csak le kell porolni a jó öreg kotyogót – igaz, a gumitömítésre időnként ráfér egy csere.Azt, hogy a jövőben lesz-e még pótalkatrész – gumi, szűrő, szelep vagy éppen kis porcelánkancsó, amennyiben az a változat van otthon, és eltörne az eredeti –, nem tudtuk meg a cég vezérigazgatójától.Csupán egy közleményt küldtek kérdéseinkre válaszul, ebben azt írták, dolgoznak azon, hogy megmaradjon a nagy múltú Szarvasi név.