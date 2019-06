Drogbárók luxusingatlanait árverezték el Mexikóban

Drogbáróktól lefoglalt luxusingatlanokat árvereztek el vasárnap Mexikóban, amiből 56,6 millió mexikói peso (mintegy 844 millió forint) bevételre tett szert a mexikói költségvetés.



A mexikói állami vagyonkezelő (SAE) tájékoztatása szerint a befolyt pénzt szociális programokra fogja fordítani a kormány, főleg a szegények megsegítésére az ország déli részén fekvő Guerrero államban. Emellett fiataloknak szánt drogmegelőző programokat is finanszíroznak majd az árverés bevételéből.



A SAE összesítése alapján 27 ingatlant bocsátottak árverésre, és ezeknek a harmada kelt el. Volt köztük úszómedencés ház, menekülő alagút, farm és luxuslakás is. Utóbbiak közül az egyikben lőtték agyon a hatóságok 2009-ben egy rajtaütés során a Szakállas gúnynévre hallgató Arturo Beltrán Leyvát, a Beltrán-Leyva kartell egyik vezetőjét.



A SAE azt is elárulta, hogy még ebben a hónapban hasonló forrásokból származó ékszerek is kalapács alá fognak kerülni.



